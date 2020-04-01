Фетисов предложил финансировать клубы КХЛ в равных частях

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в среду министерство физкультуры и спорта Приморского края сообщило, что региональным оперативным штабом по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, и министерством спорта Приморья принято решение приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне-2020/21. Было объявлено о том, что владивостокский «Адмирал» не выступит в чемпионате КХЛ следующего сезона.

«Стоит возвратиться к вопросу финансированию клубов из бюджетов больших корпораций. Тех, кто финансирует конкретный клуб. Это принцип равных возможностей, то есть финансирование КХЛ. Лига собирает деньги и раздает в равных частях клубам и дает возможность зарабатывать какой-то процент при участии местного бизнеса, который при такой стабильной ситуации с удовольствием будет поддерживать местные команды», — сказал Фетисов РИА Новости по телефону.

«Это даст возможность соблюдать спортивный принцип, поднимет качество игроков, тренеров, менеджеров, у которых не будет возможности покупать налево и направо игроков в начале и середине сезона», — добавил он.

Фетисов считает, что клубы не должны получать финансирование из бюджета. «Сегодня мы не можем дискриминировать людей, живущих на Дальнем Востоке, куда президент России вкладывает огромные средства и время. Команды с самым маленьким бюджетом — это “Амур” и “Адмирал”. И принимать решение о снятии “Адмирала” с КХЛ — неправильно. Хотя губернатора Приморского края я понимаю на 100%. При этом считаю, что неправильно финансировать в любой пропорции профессиональные клубы из бюджета, отбирая деньги от развития детско-юношеского спорта», — добавил Фетисов.