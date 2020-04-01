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14:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Адмирал» подтвердил, что не выступит в следующем сезоне КХЛ

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» в своем официальном аккаунте в Twitter подтвердил, что не примет участия в следующем сезоне КХЛ из-за коронавируса.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в среду министерство физкультуры и спорта Приморского края сообщило, что региональным оперативным штабом по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, и министерством спорта Приморья принято решение приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне-2020/21. Было объявлено о том, что владивостокский «Адмирал» не выступит в чемпионате КХЛ следующего сезона.

«Учитывая, что основной спонсор клуба — ПАО “ВМТП” — также испытывает кризисные явления и, вероятно, не сможет в полной мере профинансировать выступление ХК “Адмирал” в Континентальной хоккейной лиге, клуб не сможет соблюсти требования лиги по минимальной заработной плате хоккеистов», — говорится в сообщении на сайте «Адмирала».

Клуб отметил, что отнесся к позиции регионального оперативного штаба и министерства физической культуры и спорта Приморского края с пониманием и солидарностью. «Наивысшей ценностью для нас, как организации, остаются жизнь и здоровье жителей Приморского края. В текущей ситуации есть более жизненно важные социальные направления, которые именно сейчас нуждаются в максимальной поддержке. Надеемся на то, что вирус будет побежден, чемпионаты возобновятся, а болельщики вновь увидят матчи КХЛ на «Фетисов Арене», — отмечается в сообщении.

«Адмирал» сделает своим приоритетом развитие детского и юношеского спорта, «воспитание поколения сильных приморских хоккеистов». «Для этого в клубе имеется вся необходимая техническая база. ДЮСШ “Адмирал” продолжит готовить выпускников, а МХК “Тайфун” будет участвовать в регулярном чемпионате МХЛ-2020/21, однако команда будет полностью состоять из приморцев», — добавляется в сообщении.

«Адмирал» выступал в КХЛ с 2013 года, команда трижды выходила в плей-офф. В сезоне-2019/20, который не был доигран из-за распространения коронавируса, «Адмирал» занял 12-е место в Восточной конференции и остался за бортом плей-офф.

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