«Локомотив» способен стать новым грандом, подвинув ЦСКА и СКА. Инсайды о ярославском клубе
В Ярославле ждут прихода нового тренера, новых легионеров и усиления среднего звена.
В Ярославле ждут прихода нового тренера, новых легионеров и усиления среднего звена.
Большинство клубов КХЛ на время пандемии коронавируса затаилось до лучших времен и активную деятельность с прицелом на будущее если не приостановили, то минимизировали. Редким исключением на общем фоне выглядит «Локомотив». Обычно ярославцы не форсируют события, но после серии громких неудач, допущенных в последние сезоны, руководству нельзя сидеть сложа руки. К политике президента Юрия Яковлева, не стесняющего менять главных тренеров по несколько раз за сезон, тяжело относиться адекватно. Иногда кажется, что поступки совершаются по принципу рулетки. Однако сейчас действия руководства клуба выглядят очень логично.
Кроме того, в клуб могут прийти и другие прекрасно знакомые Скабелке по совместной работе в «Барысе» игроки — голкипер Паскауле и опытный защитник Охтамаа. Вратарская позиция в силу нестабильности молодого Коновалова требовала обязательного укрепления. Охтамаа выглядит как потенциальная замена Накладалу. С учетом того, что команду покидает ветеран Марков, «Локомотиву» требуется как минимум еще один качественный защитник с российским паспортом. Мало шансов, что в команде останется Свитов. Это слишком самостоятельная и авторитетная фигура в раздевалке. Скабелка, помня об опыте работы в омском клубе, логично постарается подстраховаться и не оставлять потенциальную бомбу замедленного действия.
Из потерь кроме Да Косты можно отметить молодого Денисенко, твердо намеренного подписать контракт с «Флоридой». Скабелка вроде бы планирует пообщаться с форвардом, и близко не раскрывшего свой потенциал в «Локомотиве». Однако шансы на то, что игрок передумает, не очень высоки. Вероятен приход
Много уже сформировавшей молодежи, имеющей резервы для прогресса — Алексеев, Каюмов, Рафиков, Кудрявцев, Ильенко, Коваленко хорошего уровня легионеры, мотивированный новый вызовом Скабелка. Даже с учетом своеобразной политики Яковлева следует признать, что команда может пошуметь и при стечении обстоятельств даже
Михаил Зислис