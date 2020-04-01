«Локомотив» способен стать новым грандом, подвинув ЦСКА и СКА. Инсайды о ярославском клубе

Скабелка на низком старте

Большинство клубов КХЛ на время пандемии коронавируса затаилось до лучших времен и активную деятельность с прицелом на будущее если не приостановили, то минимизировали. Редким исключением на общем фоне выглядит «Локомотив». Обычно ярославцы не форсируют события, но после серии громких неудач, допущенных в последние сезоны, руководству нельзя сидеть сложа руки. К политике президента Юрия Яковлева, не стесняющего менять главных тренеров по несколько раз за сезон, тяжело относиться адекватно. Иногда кажется, что поступки совершаются по принципу рулетки. Однако сейчас действия руководства клуба выглядят очень логично. Во-первых, давно подбиваются клинья к Андрею Скабелке. Пожалуй, самому востребованному специалисту нынешнего межсезонья. После неудачи с «Авангардом» он круто реабилитировался в Казахстане и, похоже, дозрел до работы с топ-клубом, способным потренировать на выход в финал Кубка Гагарина. Говорят, что сам он ранее не спешил ехать в Ярославль, где во второй половине 1990-х провел три сезона и выиграл «золото» Суперлиги. Предсказать, как будет вести себя Яковлев, не так сложно, но к большому давлению нынешний Скабелка уже готов. К тому это системный тренер, любящий, чтобы его команды действовали четко по схеме. Яковлев всегда ищет именно таких специалистов. Белорусский тренер умеет развивать игроков средней руки, давая им большой объем тренировочной работы. В Ярославле хоккеистов уровня третьего-четвертого звеньев с потенциалом выйти на следующий уровень хватает.

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Свитов и Марков покинут клуб

Во-вторых, «Локомотив» заранее ведет активную работу на рынке, закрывая проблемные места. Из легионеров точно останется только центральный нападающий первого звена Ландер. Кронвалль завершил карьеру, Накладал вернется в Чехию, Да Коста планирует играть в другом клубе КХЛ, Пяярви после хорошего старта так и не сумел проявить свои качества бомбардира, поэтому, видимо, покинет Ярославль. Кандидатуры на место уходящих иностранцев подобраны достойные. Велика вероятность, что команду усилит швед Петерссон, игравший вместе с Ландером еще по юниорам. Московское «Динамо» почему-то легко рассталось с одним из своих лучших бомбардиров и не собирается ему предлагать новое соглашение. Тогда как «Локомотив» готов увеличить форварду зарплату и дать двухлетний контракт.

Кроме того, в клуб могут прийти и другие прекрасно знакомые Скабелке по совместной работе в «Барысе» игроки — голкипер Паскауле и опытный защитник Охтамаа. Вратарская позиция в силу нестабильности молодого Коновалова требовала обязательного укрепления. Охтамаа выглядит как потенциальная замена Накладалу. С учетом того, что команду покидает ветеран Марков, «Локомотиву» требуется как минимум еще один качественный защитник с российским паспортом. Мало шансов, что в команде останется Свитов. Это слишком самостоятельная и авторитетная фигура в раздевалке. Скабелка, помня об опыте работы в омском клубе, логично постарается подстраховаться и не оставлять потенциальную бомбу замедленного действия.

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Молодые станут лидерами

Из потерь кроме Да Косты можно отметить молодого Денисенко, твердо намеренного подписать контракт с «Флоридой». Скабелка вроде бы планирует пообщаться с форвардом, и близко не раскрывшего свой потенциал в «Локомотиве». Однако шансы на то, что игрок передумает, не очень высоки. Вероятен приход двух-трех российских игроков средней руки для укрепления глубины состава. Кроме того, в планах клубах значится подписание известного североамериканского нападающего, имеющего приличный опыт выступления в КХЛ. С учетом ввода жесткого потолка зарплат, почти гарантированного ухода ряда ведущих игроков у грандов Западной конференции ЦСКА и СКА, стартовые позиции «Локомотива» в предстоящем сезоне кажутся очень симпатичными.

Много уже сформировавшей молодежи, имеющей резервы для прогресса — Алексеев, Каюмов, Рафиков, Кудрявцев, Ильенко, Коваленко хорошего уровня легионеры, мотивированный новый вызовом Скабелка. Даже с учетом своеобразной политики Яковлева следует признать, что команда может пошуметь и при стечении обстоятельств даже что-то выиграть. Рисковать всеми деньгами и делать ставку на «Локомотив», наверное, преждевременно, поскольку пока неясно, в каком виде предстанут в следующем сентябре другие фавориты Запада. Но уже сейчас ярославцы выглядят ничуть не слабее, чем любой другой гранд.