«После таких игр тренер сборной должен уходить». Скабелка — о «Барысе», Кубке Гагарина, Боченски и Дице

Белорусский специалист проработал с «Барысом» уже два сезона, и оба раза команда выигрывала дивизион Чернышева, финишировала второй на Востоке и дошла до второго раунда плей-офф КХЛ, обыграв с двукратного обладателя Кубка Гагарина «Металлург». В это межсезонье «Барыс» лишился многих лидеров, поэтому команду пришлось строить практически заново, и, несмотря на все сложности, Скабелка и его подопечные повторили прошлогодний успех.

«Ребята перестают быть подносчиками снарядов»

— Андрей Владимирович, руководство «Барыса» еще до решения КХЛ прервать сезон объявило о том, что не сможет участвовать в плей-офф. Какое настроение было в команде еще до начала масштабного карантина?

— Тревога началась, когда пошла волна вируса из Европы. Одно дело Китай — там все перекрыли, это далеко, и ты думаешь, что до тебя не дойдет. А когда перекинулось в Европу, в Америку, учитывая что у нас много легионеров… Понятно, что все переживали за своих близких, которые остались на родине. Но при этом я могу сказать точно: на тренировочном процессе ситуация никак не сказывалась. Все все понимали, все хотели идти дальше. Пока говорили, что можно продолжать тренироваться и играть, мы тренировались и играли, зная, что всё находится под контролем соответствующих органов. Готовились до последнего, пока ситуация в мире не стала ухудшаться. В день, когда нам сказали, что снимаемся с плей-офф, по расписанию мы должны были заезжать в гостиницу, настраиваться на матчи…

— «Барыс» мог добиться больше, чем выход во второй раунд и вас, наверное, даже фраза «здоровье важнее» не особенно утешает?

— Конечно, обидно до слез. Готовились к плей-офф, столько к нему шли, учли опыт прошлого сезона, особенно его концовку. В этом году нам опять поставили матчи на Дальнем Востоке накануне плей-офф, но в итоге к плей-офф у нас не было травмированных, все находились в хорошей форме. Не берусь прогнозировать, как бы сложилась наша серия с «Сибирью», у истории нет сослагательного наклонения. Но то, что мы хорошо подготовились к этой серии и в целом к плей-офф — это факт. Очень расстроились, но не все в этой жизни зависит от нас.

— Если не брать в расчет это, какие эмоции у вас оставил прошедший сезон?

— Начать нужно с того, что непросто строить заново команду, когда в межсезонье теряешь столько лидеров. Естественно, поначалу не все шло гладко, пришли новые ребята, кто-то из них закрепился в составе, с кем-то пришлось расстаться. Первые два месяца ушли на понимание того, кто и какие роли будет выполнять. Но в этом и заключается тренерская, командная работа. Постепенно, от игры к игре, ты становишься сильнее, исправляешь ошибки, идешь дальше.

Мы сработали здорово, ребята прогрессировали. Не у всех получилось, но в целом многие становились сильнее и физически, и ментально, примерили на себя уже другие роли. Если взять последние матчи в плей-офф, то и Антон Сагадеев, и Павел Акользин забивали решающие голы. Это значит, что ребята перестают быть только «подносчиками снарядов», они хотят быть заметными фигурами на льду.

Нельзя и забывать, что работа в «Барысе» подразумевает одновременно и работу в сборной Казахстана. А домашний предолимпийский турнир стал большим разочарованием. Почему? Знаете, обычно, когда клуб хорошо идет в сезоне, это переносится и на сборную, учитывая, что 95 процентов ее состава — из системы «Барыса». Но на сей раз этого не произошло. И то же самое в обратном направлении: сложно перестроиться на клуб, испытав со сборной такое фиаско, иначе это не назовешь. После таких игр тренер сборной должен сложить полномочия и подать в отставку, это справедливо и логично. Но у меня контракт с «Барысом», как я могу это сделать? Уходить из сборной — значит, нужно уходить и из «Барыса», но в КХЛ-то мы проводили хороший сезон, двигались к цели, которую наметили…

«С Боченски не договорились по контракту»

— Уход ключевых игроков после прошлого сезона поставил перед тренерским штабом много тактических проблем?

— На самом деле мы не меняли ничего. Стиль, тактику оставили прежними. Считаю, что и в прошлом сезоне здорово играли в обороне, просто были отдельные матчи, когда мы пропускали по пять-шесть шайб. Таких матчей набралось четыре или пять, и если вычесть эти 25−30 шайб, то получится тот же результат, что и в этом году. На сей раз нам удалось с первой же игры навести порядок в обороне и четко следовать принципу: пропускать нужно меньше, чем забивать. Плюс к этому — пришел сильный вратарь Эдди Паскуале, который добавил нам надежности и уверенности, хорошие матчи проводил Хенрик Карлссон. Выбрать вратаря на матч стало одной из главных задач тренерского штаба.

— Если с приглашением Паскуале вы угадали, то по полевым игрокам были промахи…

— Мы всех ребят тщательно просматривали, выбирали на нужные нам позиции. К тому же в начале сезона Ииро Пакаринен и Виктор Сведеберг надолго выбыли из-за травм, на их места нужно было снова искать замену. Сложно всегда попадать «в десятку». Бывает и так, что хоккеист хороший, но оказывается, что он не совсем подходит под тот хоккей, который мы хотим привить команде.

— При этом в плане точечных усилений по ходу сезона вам часто удавалось попадать именно «в десятку».

— Мы ведь не гадаем на кофейной гуще. Допустим, нужен нападающий, который может играть творчески, пойти нестандартно в обыгрыш, забить, сделать гол из ничего, даже в ущерб оборонительным действиям. Таков Линус Виделль, мы хотели его пораньше приобрести. Но опять же надо брать в расчёт специфику комплектации «Барыса». Легионеры рассматриваются через призму сборной, а Линусу уже 35 лет. Но когда расстались с Адамом Хелукой и Эриком Тангрэйди, и появились места в составе, стало более чем очевидно, кто нам нужен.

— Брэндона Боченски вы уже не видели в команде?

— Видел. Не думаю, что кто-то угадает, сколько лет Брэндону, когда он на льду. Это командный хоккеист, настоящий лидер, капитан с большим мастерством. Он был готов отыграть сезон, но мы не смогли с ним договориться по контракту.

«Если все время хорошо, то сложнее поймать момент, когда все плохо»

— Как объяснить разницу в результатах домашних игр «Барыса» и матчей на выезде?

— Думаю, это больше стечение обстоятельств. Плюс, наверное, на домашних играх эмоции у ребят перехлестывали, они хотели ярче проявить себя, и в итоге отходили от плана на игру. Если на выезде мы строго соблюдали все, о чем говорили перед матчем, то дома больше раскрывались, хотели играть в атаке — и иногда нас за это наказывали. К тому же в этом сезоне, когда мы пропускали первыми, не всегда удавалось отыграться. Но, даже несмотря на все вышесказанное, команда ровно прошла регулярку. Да, был период, когда мы не могли несколько матчей подряд закончить в основное время, но при этом всё равно брали очки и держались достаточно высоко в таблице. Это нормально, у команды должны быть такие периоды. Потому что если все время хорошо, то становится сложнее поймать момент, когда может наступить «все плохо». Да, не скрою, у нас были матчи, которые получались по содержанию довольно слабыми, но после них команда играла лучше.

— Вам не слишком удавались первые периоды — только 20-е место во всей Лиге. Почему не складывались дебюты матчей?

— Знаете, когда я еще играл, один тренер сказал: «Не так важно, как ты начинаешь, важно, как заканчиваешь». Конечно, хотели выигрывать каждый отрезок, но цель все-таки — матч, а не период. Нам часто удавалось добавлять во втором периоде, и особенно в третьем. Поэтому, я думаю, здесь стечение обстоятельств. Мы не играли плохо в первых периодах, но при этом очень часто пропускали первыми, особенно в начале сезона.

— Даррен Диц провел в «Барысе» третий сезон. Согласны, что это один из лучших универсальных защитников во всей КХЛ?

— Согласен, у него очень много сильных качеств. В первую очередь это боец, который не любит проигрывать, он всегда хочет быть первым — и в раздевалке, и на льду. Он здорово играет и в атаке, и в обороне. Быть может, по личной статистике сезон у него получился хуже, чем предыдущий, но это больше стечение обстоятельств. Когда у команды неудачно складывались матчи, то именно Даррен одним из первых пытался переломить их, и часто это получалось. Иногда мы пропускали из-за таких попыток, но это часть хоккея, это нормально.

— Если пройтись по другим игрокам команды, чей прогресс можете отметить?

— Думаю, что прогрессировали практически все, и я не ухожу от ответа, это на самом деле так. Меня многие спрашивали, с какой целью мы берем Атте Охтамаа, а ведь он держал в руках кубки, он чемпион мира, Кубок Гагарина выигрывал, и знает как к нему идти. Я говорил ему: «Подскажи ребятам, что да как, у нас мало опыта для таких крупных побед; точнее, его вообще нет. Показывай своим примером, как работать, как настраиваться». И я вам скажу, он здорово с этим помог. Линус Виделль тоже, ну и в целом все ребята по ходу сезона прибавили, каждый внес свой вклад, поэтому обидно, что все так завершилось. Но пока мы играли — все приносили результат, а не отбывали номер.

— На ваш взгляд, какой из матчей был лучшим в чемпионате?