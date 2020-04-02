КХЛ может потерять не только «Адмирал». Под угрозой даже нефтяные олигархи
ЦСКА и «Ак Барс» не исчезнут, но им придется ужаться.
ЦСКА и «Ак Барс» не исчезнут, но им придется ужаться.
«Адмирал» ушел первым. А последним ли? Тревожные новости, доносящиеся с Дальнего Востока, не были первоапрельской шуткой. В Приморье решили, что борьба с коронавирусом важнее профессионального спорта. В той или иной мере пострадали не только хоккеисты, но и футбольный «Луч», да и все команды региона.
Впрочем, думать, что снятие «моряков» с чемпионата — это исключительно прихоть господина Кожемяко, неправильно. Краевые деньги — это только часть бюджета, пусть и существенная. Другую часть давал Владивостокский морской торговый порт. Стоит ли говорить, что в нынешних условиях он переживает непростые времена? «Адмирал» не имел никаких шансов долететь до следующего сезона даже на одном крыле.
Глядя на дальневосточную драму, не стоит надеяться, что это единичный случай. Команд, чьи спонсоры сейчас в глубоком кризисе, в КХЛ хватает. Например, ХК «Сочи». Южане и без того страдают хроническими задержками зарплат, а в связи с закрытиями границ областей их генеральный спонсор РЖД будет перечислять деньги еще менее охотно, чем прежде. Не исключено, что урежут финансирование и титульной «железнодорожной» команде — ярославскому «Локомотиву».
Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский уже поспешил заявить, что бюджет клуба останется на прежнем уровне. Вот только что будет с S7 — одним из спонсоров новосибирского клуба — не скажет никто. Международные перелеты являлись серьезной статьей в доходах авиакомпании. Теперь, когда она этого лишилась, хоккей может уйти на второй, а то и третий план в списке приоритетов. Правда, основную часть бюджета «Сибири» наполняют
Уверенность в завтрашнем дне пытается показать на публике и босс «Амура».
Наверняка, посмотрев на Кожемяко,
А вот Глеб Никитин в особой страсти к хоккею и
В 2015 году приближенный к Владимиру Путину олигарх приложил руку к возрождению легендарного клуба, который
Сегодня кажется, что все это касается только маленьких клубов, которые и без коронавируса на ладан дышат. Но за истерией вокруг COVID-19 мы забываем, в каком положении находится нефтяная отрасль. Так, сегодня стоимость российской нефти Urals рухнула ниже $11. Это антирекорд, и при такой цене нашим компаниям невыгодно продавать нефть в Европу. Стоит ли говорить, что нефтяные компании — главные тяжеловесы, поддерживающие клубы КХЛ?
Трудно поверить в то, что «Роснефть» оборвет денежный поток в направлении ЦСКА, «Татнефть» откажется от «Ак Барса», а «Башнефть» бросит на произвол судьбы «Салават Юлаев». Для того же Игоря Сечина поддержка армейцев — это поручение Владимира Путина, датированное еще 2011 годом. Пока сам президент страны не прикажет отказаться от финансирования действующих обладателей Кубка Гагарина, «Роснефть» резких движений делать не будет. А вот сократить расходы на профессиональный спорт было бы разумно всем нефтяникам.
Спорт в нашей стране, а особенно хоккей, это зеркало жизни. Еще вчера ты шиковал, бросался банкнотами и не думал о завтрашнем дне, а сегодня твой бизнес катится в пропасть. Вот и клубы КХЛ, вроде бы уверенные в своем будущем, в любой момент могут пойти по пути «Адмирала».