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19:11 (мск), источник: Sport24

КХЛ может потерять не только «Адмирал». Под угрозой даже нефтяные олигархи

ЦСКА и «Ак Барс» не исчезнут, но им придется ужаться.

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Источник: Sport24

«Адмирал» ушел первым. А последним ли? Тревожные новости, доносящиеся с Дальнего Востока, не были первоапрельской шуткой. В Приморье решили, что борьба с коронавирусом важнее профессионального спорта. В той или иной мере пострадали не только хоккеисты, но и футбольный «Луч», да и все команды региона.

Кому-то может показаться, что коронавирус — это только повод для того, чтобы избавиться от «Адмирала». И правда, Олег Кожемяко с первых дней своего губернаторства с подчеркнутой прохладой относился к хоккейной команде. Да только сбросить этот груз без весомой причины он не мог. Пандемия коронавируса пришлась как нельзя кстати. «Адмирал» в следующем сезоне КХЛ не сыграет.

Впрочем, думать, что снятие «моряков» с чемпионата — это исключительно прихоть господина Кожемяко, неправильно. Краевые деньги — это только часть бюджета, пусть и существенная. Другую часть давал Владивостокский морской торговый порт. Стоит ли говорить, что в нынешних условиях он переживает непростые времена? «Адмирал» не имел никаких шансов долететь до следующего сезона даже на одном крыле.

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Глядя на дальневосточную драму, не стоит надеяться, что это единичный случай. Команд, чьи спонсоры сейчас в глубоком кризисе, в КХЛ хватает. Например, ХК «Сочи». Южане и без того страдают хроническими задержками зарплат, а в связи с закрытиями границ областей их генеральный спонсор РЖД будет перечислять деньги еще менее охотно, чем прежде. Не исключено, что урежут финансирование и титульной «железнодорожной» команде — ярославскому «Локомотиву».

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский уже поспешил заявить, что бюджет клуба останется на прежнем уровне. Вот только что будет с S7 — одним из спонсоров новосибирского клуба — не скажет никто. Международные перелеты являлись серьезной статьей в доходах авиакомпании. Теперь, когда она этого лишилась, хоккей может уйти на второй, а то и третий план в списке приоритетов. Правда, основную часть бюджета «Сибири» наполняют все-таки угольщики из «Сибирского антрацита».

Уверенность в завтрашнем дне пытается показать на публике и босс «Амура». Вице-президент хабаровчан Александр Филиппенко говорит, что доверяет обещаниям губернатора, но умалчивает о кредите, который был взят клубом на погашение задолженностей перед хоккеистами. Помните, как в минувшем сезоне дальневосточники месяцами не платили игрокам, а с января вдруг пошли начисления на карты? Деньги тогда упали не с неба, а были взяты в банке. Разумеется, под проценты.

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Наверняка, посмотрев на Кожемяко, кто-то из губернаторов подумает: «А так можно было?!» — и возьмет пример. Вряд ли это будет Алексей Теслер. Только сев в кресло босса Челябинской области, он обозначил свою спортивную ориентированность. К тому же поговаривают, что человеком, который поспособствовал назначению Теслера, был Олег Усачев — правая рука Геннадия Тимченко, а с недавних пор теневой руководитель «Трактора».

А вот Глеб Никитин в особой страсти к хоккею и какому-либо спорту замечен не был. Что в нынешние непростые времена заставляет руководителей «Торпедо» сидеть на пороховой бочке. Нижегородцы и без того обладают одним из самых скромных бюджетов в КХЛ. Нынешняя ситуация с коронавирусом может подтолкнуть губернатора к тому, чтобы сократить его до объемов, несовместимых с участием в следующем сезоне. Напомним, что лигой теперь предусмотрен не только потолок, но и пол зарплат.

Еще по ходу сезона говорили о том, что Геннадий Тимченко может отказаться от поддержки «Спартака».

В 2015 году приближенный к Владимиру Путину олигарх приложил руку к возрождению легендарного клуба, который из-за банкротства предыдущего спонсора вынужден был пропустить целый сезон. А тут еще и финансирующая красно-белых компания Eriell задумалась о том, чтобы перенаправить средства на «Хумо». Что логично, учитывая узбекское происхождение как клуба, так и компании.

Сегодня кажется, что все это касается только маленьких клубов, которые и без коронавируса на ладан дышат. Но за истерией вокруг COVID-19 мы забываем, в каком положении находится нефтяная отрасль. Так, сегодня стоимость российской нефти Urals рухнула ниже $11. Это антирекорд, и при такой цене нашим компаниям невыгодно продавать нефть в Европу. Стоит ли говорить, что нефтяные компании — главные тяжеловесы, поддерживающие клубы КХЛ?

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Трудно поверить в то, что «Роснефть» оборвет денежный поток в направлении ЦСКА, «Татнефть» откажется от «Ак Барса», а «Башнефть» бросит на произвол судьбы «Салават Юлаев». Для того же Игоря Сечина поддержка армейцев — это поручение Владимира Путина, датированное еще 2011 годом. Пока сам президент страны не прикажет отказаться от финансирования действующих обладателей Кубка Гагарина, «Роснефть» резких движений делать не будет. А вот сократить расходы на профессиональный спорт было бы разумно всем нефтяникам.

Спорт в нашей стране, а особенно хоккей, это зеркало жизни. Еще вчера ты шиковал, бросался банкнотами и не думал о завтрашнем дне, а сегодня твой бизнес катится в пропасть. Вот и клубы КХЛ, вроде бы уверенные в своем будущем, в любой момент могут пойти по пути «Адмирала». Кого-то погубит курс рубля, кого-то цена на нефть, а коронавирус с превеликим удовольствием станет последней каплей. И ведь не обвинишь компании или местные власти в том, что они отказываются от сжигания миллионов долларов в спортивной печи. Когда-то больничные койки переполнены, а «среднему классу» с зарплатой 17 тысяч рублей не хватает на хлеб, радеть за зрелище даже как-то кощунственно.

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