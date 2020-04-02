КХЛ может потерять не только «Адмирал». Под угрозой даже нефтяные олигархи

Источник: Sport24

«Адмирал» ушел первым. А последним ли? Тревожные новости, доносящиеся с Дальнего Востока, не были первоапрельской шуткой. В Приморье решили, что борьба с коронавирусом важнее профессионального спорта. В той или иной мере пострадали не только хоккеисты, но и футбольный «Луч», да и все команды региона.

Кому-то может показаться, что коронавирус — это только повод для того, чтобы избавиться от «Адмирала». И правда, Олег Кожемяко с первых дней своего губернаторства с подчеркнутой прохладой относился к хоккейной команде. Да только сбросить этот груз без весомой причины он не мог. Пандемия коронавируса пришлась как нельзя кстати. «Адмирал» в следующем сезоне КХЛ не сыграет.

Впрочем, думать, что снятие «моряков» с чемпионата — это исключительно прихоть господина Кожемяко, неправильно. Краевые деньги — это только часть бюджета, пусть и существенная. Другую часть давал Владивостокский морской торговый порт. Стоит ли говорить, что в нынешних условиях он переживает непростые времена? «Адмирал» не имел никаких шансов долететь до следующего сезона даже на одном крыле.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B-evvNtpUor/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B-evvNtpUor/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B-evvNtpUor/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Хоккейный Клуб «Адмирал» (@hcadmiral)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-04-02T13:37:02+00:00">2 Апр 2020 в 6:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Глядя на дальневосточную драму, не стоит надеяться, что это единичный случай. Команд, чьи спонсоры сейчас в глубоком кризисе, в КХЛ хватает. Например, ХК «Сочи». Южане и без того страдают хроническими задержками зарплат, а в связи с закрытиями границ областей их генеральный спонсор РЖД будет перечислять деньги еще менее охотно, чем прежде. Не исключено, что урежут финансирование и титульной «железнодорожной» команде — ярославскому «Локомотиву».

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский уже поспешил заявить, что бюджет клуба останется на прежнем уровне. Вот только что будет с S7 — одним из спонсоров новосибирского клуба — не скажет никто. Международные перелеты являлись серьезной статьей в доходах авиакомпании. Теперь, когда она этого лишилась, хоккей может уйти на второй, а то и третий план в списке приоритетов. Правда, основную часть бюджета «Сибири» наполняют все-таки угольщики из «Сибирского антрацита».

Уверенность в завтрашнем дне пытается показать на публике и босс «Амура». Вице-президент хабаровчан Александр Филиппенко говорит, что доверяет обещаниям губернатора, но умалчивает о кредите, который был взят клубом на погашение задолженностей перед хоккеистами. Помните, как в минувшем сезоне дальневосточники месяцами не платили игрокам, а с января вдруг пошли начисления на карты? Деньги тогда упали не с неба, а были взяты в банке. Разумеется, под проценты.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B-J-9VaIA1R/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B-J-9VaIA1R/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B-J-9VaIA1R/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Hockey Club Amur (@hcamur)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-25T12:05:59+00:00">25 Мар 2020 в 5:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Наверняка, посмотрев на Кожемяко, кто-то из губернаторов подумает: «А так можно было?!» — и возьмет пример. Вряд ли это будет Алексей Теслер. Только сев в кресло босса Челябинской области, он обозначил свою спортивную ориентированность. К тому же поговаривают, что человеком, который поспособствовал назначению Теслера, был Олег Усачев — правая рука Геннадия Тимченко, а с недавних пор теневой руководитель «Трактора».

А вот Глеб Никитин в особой страсти к хоккею и какому-либо спорту замечен не был. Что в нынешние непростые времена заставляет руководителей «Торпедо» сидеть на пороховой бочке. Нижегородцы и без того обладают одним из самых скромных бюджетов в КХЛ. Нынешняя ситуация с коронавирусом может подтолкнуть губернатора к тому, чтобы сократить его до объемов, несовместимых с участием в следующем сезоне. Напомним, что лигой теперь предусмотрен не только потолок, но и пол зарплат.

Еще по ходу сезона говорили о том, что Геннадий Тимченко может отказаться от поддержки «Спартака».

В 2015 году приближенный к Владимиру Путину олигарх приложил руку к возрождению легендарного клуба, который из-за банкротства предыдущего спонсора вынужден был пропустить целый сезон. А тут еще и финансирующая красно-белых компания Eriell задумалась о том, чтобы перенаправить средства на «Хумо». Что логично, учитывая узбекское происхождение как клуба, так и компании.

Сегодня кажется, что все это касается только маленьких клубов, которые и без коронавируса на ладан дышат. Но за истерией вокруг COVID-19 мы забываем, в каком положении находится нефтяная отрасль. Так, сегодня стоимость российской нефти Urals рухнула ниже $11. Это антирекорд, и при такой цене нашим компаниям невыгодно продавать нефть в Европу. Стоит ли говорить, что нефтяные компании — главные тяжеловесы, поддерживающие клубы КХЛ?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B-emBufBGQ1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B-emBufBGQ1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B-emBufBGQ1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Хоккейный клуб «Ак Барс» (@hcakbars)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-04-02T12:15:14+00:00">2 Апр 2020 в 5:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Трудно поверить в то, что «Роснефть» оборвет денежный поток в направлении ЦСКА, «Татнефть» откажется от «Ак Барса», а «Башнефть» бросит на произвол судьбы «Салават Юлаев». Для того же Игоря Сечина поддержка армейцев — это поручение Владимира Путина, датированное еще 2011 годом. Пока сам президент страны не прикажет отказаться от финансирования действующих обладателей Кубка Гагарина, «Роснефть» резких движений делать не будет. А вот сократить расходы на профессиональный спорт было бы разумно всем нефтяникам.