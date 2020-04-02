«Адмирал» сообщил КХЛ, что планирует принять участие в сезоне-2021/22
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» проинформировал КХЛ, что планирует принять участие в регулярном сезоне-2021/22, сообщается на сайте лиги.
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» проинформировал КХЛ, что планирует принять участие в регулярном сезоне-2021/22, сообщается на сайте лиги.
Отмечается, что хоккейный клуб не будет ликвидирован, а продолжит свою деятельность. Команда системы клуба «Тайфун» примет участие в в чемпионате МХЛ сезона-2020/2021.
Администрация Приморского края в среду в связи с распространением коронавирусной инфекции приняла решение о приостановке финансирования профессиональных спортивных команд края. «Адмирал» позже сообщил, что клуб не примет участие в следующем сезоне КХЛ.