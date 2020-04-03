Победитель конференции «Барыса» вылетел из виртуального Кубка Гагарина

Источник: РИА "Новости"

Уфимцы набрали больше голосов в соцсетях — 55679 против 35136.

Счет в серии стал 4−0 в пользу «Салавата Юлаева».

«Ак Барс» же первым из команд КХЛ выбыл из розыгрыша виртуального плей-офф Кубка Гагарина.

Отметим, что в регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» стал победителем Восточной конференции, в которой выступал ХК «Барыс».