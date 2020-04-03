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08:55 (мск), источник: Vesti.kz

Победитель конференции «Барыса» вылетел из виртуального Кубка Гагарина

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в четвертом подряд матче серии виртуального плей-офф КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Уфимцы набрали больше голосов в соцсетях — 55679 против 35136.

Счет в серии стал 4−0 в пользу «Салавата Юлаева».

«Ак Барс» же первым из команд КХЛ выбыл из розыгрыша виртуального плей-офф Кубка Гагарина.

Отметим, что в регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» стал победителем Восточной конференции, в которой выступал ХК «Барыс».

Казахстанский клуб во втором раунде виртуального Кубка Гагарина играет против «Сибири» — сегодня, 3 апреля, команды проведут четвертый матч серии, в которой россияне ведут 3−0.

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