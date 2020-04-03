Победитель конференции «Барыса» вылетел из виртуального Кубка Гагарина
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в четвертом подряд матче серии виртуального
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в четвертом подряд матче серии виртуального
Уфимцы набрали больше голосов в соцсетях — 55679 против 35136.
Счет в серии стал 4−0 в пользу «Салавата Юлаева».
«Ак Барс» же первым из команд КХЛ выбыл из розыгрыша виртуального
Отметим, что в регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» стал победителем Восточной конференции, в которой выступал ХК «Барыс».
Казахстанский клуб во втором раунде виртуального Кубка Гагарина играет против «Сибири» — сегодня, 3 апреля, команды проведут четвертый матч серии, в которой россияне ведут 3−0.