«Ак Барс» хочет сохранить состав команды на следующий сезон

«У нас задача — сохранить тот костяк, который был в этом сезоне. Мы подпускали много молодежи, потому что знали, что всю команду сохранить не сможем. Пока переговоры идут, с Джастином Азеведо они на стадии завершения. Пока единственный игрок, с которым мы точно не будем переподписывать контракт — это Олег Ли, большего ничего сказать не могу», — отметил Якубов.