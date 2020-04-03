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12:51 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» хочет сохранить состав команды на следующий сезон

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» в межсезонье хочет сохранить сильнейших игроков нынешнего состава на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на видеоконференции в пятницу рассказал генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.

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Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф казанская команда в четырех матчах обыграла нижнекамский «Нефтехимик». В полуфинале Восточной конференции «Ак Барс» должен был сыграть с уфимским «Салаватом Юлаевым».

«У нас задача — сохранить тот костяк, который был в этом сезоне. Мы подпускали много молодежи, потому что знали, что всю команду сохранить не сможем. Пока переговоры идут, с Джастином Азеведо они на стадии завершения. Пока единственный игрок, с которым мы точно не будем переподписывать контракт — это Олег Ли, большего ничего сказать не могу», — отметил Якубов.

Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщала о возможном переходе нападающего системы «Детройта» Евгения Свечникова. «Со Свечником связывались, на данный момент ответа нет. Парень хочет остаться там и закрепиться в составе. Переговоры с его агентом были», — рассказал Якубов.

25 марта КХЛ приняла решение досрочно завершить плей-офф.

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