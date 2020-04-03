«Ак Барс» хочет сохранить состав команды на следующий сезон

«Ак Барс» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф казанская команда в четырех матчах обыграла нижнекамский «Нефтехимик». В полуфинале Восточной конференции «Ак Барс» должен был сыграть с уфимским «Салаватом Юлаевым».
«У нас задача — сохранить тот костяк, который был в этом сезоне. Мы подпускали много молодежи, потому что знали, что всю команду сохранить не сможем. Пока переговоры идут, с Джастином Азеведо они на стадии завершения. Пока единственный игрок, с которым мы точно не будем переподписывать контракт — это Олег Ли, большего ничего сказать не могу», — отметил Якубов.
Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщала о возможном переходе нападающего системы «Детройта» Евгения Свечникова. «Со Свечником связывались, на данный момент ответа нет. Парень хочет остаться там и закрепиться в составе. Переговоры с его агентом были», — рассказал Якубов.
25 марта КХЛ приняла решение досрочно завершить плей-офф.