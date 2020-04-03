«Ак Барс» не сообщал КХЛ о готовности сняться с плей-офф

Источник: РИА "Новости"

18 марта казанский клуб обращался в лигу с просьбой рассмотреть вопрос о завершении сезона без победителя в связи со снятием финского «Йокерита» и казахстанского «Барыса» и пандемией коронавируса. Порталы «Бизнес-онлайн» и «Чемпионат» сообщили, что «Ак Барс» заявил КХЛ о готовности сняться с чемпионата.

«Мы собирались в лигу с просьбой ускорить процесс. Остальное все было надумано. Мы написали в лигу, потому что были вопросы и проблемы, которые мы хотели побыстрее решить», — сказал Усманов.

КХЛ 25 марта объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.