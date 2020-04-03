«Ак Барс» не сообщал КХЛ о готовности сняться с плей-офф

18 марта казанский клуб обращался в лигу с просьбой рассмотреть вопрос о завершении сезона без победителя в связи со снятием финского «Йокерита» и казахстанского «Барыса» и пандемией коронавируса. Порталы «Бизнес-онлайн» и «Чемпионат» сообщили, что «Ак Барс» заявил КХЛ о готовности сняться с чемпионата.
«Мы собирались в лигу с просьбой ускорить процесс. Остальное все было надумано. Мы написали в лигу, потому что были вопросы и проблемы, которые мы хотели побыстрее решить», — сказал Усманов.
КХЛ 25 марта объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за коронавируса.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.
По данным федерального оперативного штаба, число заразившихся инфекцией в России выросло за последние сутки на 601 и сейчас составляет 4 тыс. 149 человек в 78 регионах страны. Выздоровели на данный момент 281 человек, 34 человека умерли.