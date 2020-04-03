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14:11 (мск), источник: Vesti.kz

Российские СМИ: «Барыс» ждут трудные времена и отток легионеров

Российское издание «Чемпионат» в материале о задачах клубов Восточной конференции в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) предсказало «Барысу» трудные времена.

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Источник: РИА "Новости"

К такому выводу журналист Лев Лукин склоняется из-за трудностей в переговорах о новом контракте с главным тренером Андреем Скабелкой.

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«Одну из самых стабильных команд КХЛ последних лет, кажется, ждут трудные времена. В первую очередь они связаны с тем, что “Барысу” из-за национальных особенностей не удается договориться с Андреем Скабелкой, и белорусский специалист, по всей видимости, покинет клуб. Вместе с ним, вероятно, “Барыс” ожидает мощный отток легионеров, так что летом нурсултанцам, возможно, придется собирать новую команду. С подписанием очередной партии иностранцев проблем не возникнет (“Барыс” так комплектуется уже очень давно), но прошлые годы показали, что без толкового наставника от этого будет мало проку, так что первоочередная задача для казахстанской команды — найти грамотного специалиста, либо же попытаться все-таки договориться со Скабелкой. Если говорить по персоналиям, то из лидеров “Барыса” действующий контракт есть только у Дица, а вот оба вратаря Карлссон и Паскуале, защитник Охтамаа, форварды Бойд, Найт, Виделль, Старченко, Пакаринен становятся неограниченно свободными агентами. После двух хороших сезонов в “Барысе” у многих из них появятся более привлекательные предложения из других клубов, и эти потери нурсултанцам будет тяжело достойно пережить», — пишет издание.

Напомним, что в «Барысе» Скабелка работает с 2018 года. В обоих сезонах под руководством 49-летнего белоруса казахстанский клуб выигрывал дивизион Чернышева, становился вторым в Восточной конференции и выходил во второй раунд Кубка Гагарина.

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