Российские СМИ: «Барыс» ждут трудные времена и отток легионеров
Российское издание «Чемпионат» в материале о задачах клубов Восточной конференции в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) предсказало «Барысу» трудные времена.
Российское издание «Чемпионат» в материале о задачах клубов Восточной конференции в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) предсказало «Барысу» трудные времена.
К такому выводу журналист Лев Лукин склоняется
«Одну из самых стабильных команд КХЛ последних лет, кажется, ждут трудные времена. В первую очередь они связаны с тем, что “Барысу”
Напомним, что в «Барысе» Скабелка работает с 2018 года. В обоих сезонах под руководством 49-летнего белоруса казахстанский клуб выигрывал дивизион Чернышева, становился вторым в Восточной конференции и выходил во второй раунд Кубка Гагарина.