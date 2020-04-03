«Жалкий трус» из «Авангарда»: Уже пол-Казахстана заблокировал. Жалко, что не сыграли с «Барысом» в плей-офф

Источник: РИА "Новости"

В марте 2019 года после серии плей-офф КХЛ тогдашний капитан «Барыса» Брэндон Боченски назвал Шумакова «жалким трусом», заподозрив в симуляции. Позднее экс-лидер казахстанского клуба заявил, что после такого инцидента в НХЛ карьера россиянина была бы завершена.

По ходу текущего сезона фанаты «Барыса» троллили Шумакова во время матчей с «Авангардом». Не удержался от подкола и сам клуб.

— Не секрет, что после прошлогоднего плей-офф вас не жалуют болельщики «Барыса». Вас эта нелюбовь фанатов соперника подстегивает, мотивирует?

— Конечно! Пускай они говорят, что хотят. Мне это еще больше эмоций дает, а их мнение меня не волнует, просто не слушаю, — заявил Шумаков.

— Много ли гневных сообщений из Казахстана получали?

— Мне кажется, что я уже половину Казахстана заблокировал. Сейчас ничего не пишут, но когда были матчи с «Барысом», был и шквал сообщений. Перед игрой и после толпа фанатов активизировалась и налетала на мой Instagram.

— Жалко, что в плей-офф не встретились с «Барысом» в этом году?

— Это да. Наверное, был бы вдвойне мотивирован.