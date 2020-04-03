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14:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Жалкий трус» из «Авангарда»: Уже пол-Казахстана заблокировал. Жалко, что не сыграли с «Барысом» в плей-офф

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков в интервью официальному сайту КХЛ рассказал об отношениях с фанатами «Барыса».

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Источник: РИА "Новости"

В марте 2019 года после серии плей-офф КХЛ тогдашний капитан «Барыса» Брэндон Боченски назвал Шумакова «жалким трусом», заподозрив в симуляции. Позднее экс-лидер казахстанского клуба заявил, что после такого инцидента в НХЛ карьера россиянина была бы завершена.

По ходу текущего сезона фанаты «Барыса» троллили Шумакова во время матчей с «Авангардом». Не удержался от подкола и сам клуб.

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— Не секрет, что после прошлогоднего плей-офф вас не жалуют болельщики «Барыса». Вас эта нелюбовь фанатов соперника подстегивает, мотивирует?
— Конечно! Пускай они говорят, что хотят. Мне это еще больше эмоций дает, а их мнение меня не волнует, просто не слушаю, — заявил Шумаков.

— Много ли гневных сообщений из Казахстана получали?
— Мне кажется, что я уже половину Казахстана заблокировал. Сейчас ничего не пишут, но когда были матчи с «Барысом», был и шквал сообщений. Перед игрой и после толпа фанатов активизировалась и налетала на мой Instagram.

— Жалко, что в плей-офф не встретились с «Барысом» в этом году?
— Это да. Наверное, был бы вдвойне мотивирован.

Отметим, что в прошедшем сезоне «Барыс» снова выиграл дивизион Чернышева и занял второе место в Восточной конференции, опередив «Авангард». В плей-офф казахстанский клуб победил «Металлург» и вышел во второй раунд, а омичи проиграли «Салавату Юлаеву».

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