«Жалкий трус» из «Авангарда»: Уже пол-Казахстана заблокировал. Жалко, что не сыграли с «Барысом» в плей-офф
Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков в интервью официальному сайту КХЛ рассказал об отношениях с фанатами «Барыса».
Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков в интервью официальному сайту КХЛ рассказал об отношениях с фанатами «Барыса».
В марте 2019 года после серии
По ходу текущего сезона фанаты «Барыса» троллили Шумакова во время матчей с «Авангардом». Не удержался от подкола и сам клуб.
— Не секрет, что после прошлогоднего
— Конечно! Пускай они говорят, что хотят. Мне это еще больше эмоций дает, а их мнение меня не волнует, просто не слушаю, — заявил Шумаков.
— Много ли гневных сообщений из Казахстана получали?
— Мне кажется, что я уже половину Казахстана заблокировал. Сейчас ничего не пишут, но когда были матчи с «Барысом», был и шквал сообщений. Перед игрой и после толпа фанатов активизировалась и налетала на мой Instagram.
— Жалко, что в
— Это да. Наверное, был бы вдвойне мотивирован.
Отметим, что в прошедшем сезоне «Барыс» снова выиграл дивизион Чернышева и занял второе место в Восточной конференции, опередив «Авангард». В