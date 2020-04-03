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20:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» вылетел из виртуального плей-офф КХЛ

Казахстанский «Барыс» проиграл «Сибири» в четвертом матче виртуального плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 3 апреля, в голосовании российский клуб выиграл почти с двукратным преимуществом — 53,4 тысячи против 28,3 тысяч, а счет в серии стал 4−0. В первом и втором матчах «Барыс» уступал, попавшись на накрутке, а в третьей встрече проиграл уже без скандала.

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Соревнование устраивает КХЛ. Победитель определяется голосованием болельщиков на официальных страницах лиги в соцсетях.

В виртуальном финале Восточной конференции «Сибирь» теперь встретится с «Салаватом Юлаевым», а в решающей серии «Запада» сыграет финский «Йокерит» — соперником станет победитель пары между московскими «Динамо» и ЦСКА, где бело-голубые пока ведут 3−1.

Напомним, что «Барыс» 16 марта снялся со второго раунда Кубка Гагарина за день до первого матча с «Сибирью». Казахстанский клуб вслед за финским «Йокеритом» отказался от участия в плей-офф после введения в стране чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. В итоге 17 марта КХЛ остановила игры до 10 апреля, а через неделю объявила о досрочном завершении сезона.

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