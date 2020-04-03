«Барыс» вылетел из виртуального плей-офф КХЛ

Сегодня, 3 апреля, в голосовании российский клуб выиграл почти с двукратным преимуществом — 53,4 тысячи против 28,3 тысяч, а счет в серии стал 4−0. В первом и втором матчах «Барыс» уступал, попавшись на накрутке, а в третьей встрече проиграл уже без скандала.

Соревнование устраивает КХЛ. Победитель определяется голосованием болельщиков на официальных страницах лиги в соцсетях.

В виртуальном финале Восточной конференции «Сибирь» теперь встретится с «Салаватом Юлаевым», а в решающей серии «Запада» сыграет финский «Йокерит» — соперником станет победитель пары между московскими «Динамо» и ЦСКА, где бело-голубые пока ведут 3−1.