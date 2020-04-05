«Он понимает все риски и думает: “А мне это зачем?”» Вайсфельд — о причинах возможного ухода Скабелки из «Барыса»

«Скабелка провел в “Барысе” два хороших сезона. И сейчас находится в том положении, что выбирает он, а не его выбирают. Возможно, ему действительно не нравится совмещение работы в клубе и сборной. Хотя пока ни сам Скабелка, ни “Барыс” публично об этом так ни разу и не заявили. Все время кто-то за них это говорит. Я думаю, что у Андрея Владимировича есть сейчас хорошие предложения и от других клубов. Наиболее реальным вариантом выглядит “Локомотив”. Вот Скабелка и заявляет “Барысу”: или вы идете на мои условия, или я выбираю другую работу. Почему Скабелка не хочет работать со сборной Казахстана? Я не знаю, какие там условия. Но можно оглянуться назад, на, допустим, опыт финского специалиста Ари-Пекки Селина. Он ведь в 2014 году провел очень успешный сезон с “Барысом”. Казахстанцы тогда завершили регулярку на втором месте в Восточной конференции, обыграли в плей-офф “Автомобилист”… А затем сборная Казахстана под руководством Селина неудачно выступила на чемпионате мира, заняла последнее место в группе и покинула элитный дивизион. После этого тренера сразу уволили из “Барыса”! Наверное, Скабелка понимает все эти риски. И думает: “А мне это зачем?” Но так рассуждать можно только при наличии других конкретных и хороших предложений. Если бы их не было, не было бы и проблем в переговорах “Барыса” с тренером. Не думаю, что у Скабелки такая уж неприязнь к сборной, что он от контракта отказался бы и остался безработным. Помните, как в “Мимино”? “Он такую неприязнь испытывал, что даже кушать не мог”. Нет, тут явно другой случай», — сказал Вайсфельд в интервью «Матч ТВ».