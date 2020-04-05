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12:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Лучших забирает “Барыс”». Тренер высказался о перспективах игроков «Торпедо» в КХЛ

Главный тренер усть-каменогорского «Торпедо», выступающего в ВХЛ, Алексей Ждахин высказался о перспективах своих игроков на попадание в КХЛ, передает «Шайба.kz». Он отметил, что уровень мастерства представителей Высшей хоккейной лиги упал.

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«Как правило, матчи, особенно в плей-офф, выигрываются за счет большинства и меньшинства. Сейчас с этим сложнее. Мне кажется, в целом уровень мастерства игроков в ВХЛ упал, но в движении они добавили. То есть команды стали моложе, добавилось много ребят из МХЛ, а мастерство упало. Им тоже надо повариться в ВХЛ, чтобы прибавить. И да, выравниваются возможности команд. Раньше за счет уровня большинства и меньшинства более мастеровитые коллективы могли решить исход встреч. А теперь разница в классе уже не такая явная. Мне кажется, в КХЛ тоже нет проходных команд. Во всяком случае, среди тех, которые вышли в плей-офф. Сколько моих игроков может попасть в КХЛ? Думаю, пока все сыроваты. Мы ведь, когда собрались в начале предсезонки, имели в составе всего пять человек из прошлого чемпионата. Всех лучших игроков, которых “Торпедо” готовит, как правило, забирает “Барыс”», — сказал Ждахин.

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