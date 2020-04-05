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13:07 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-форвард «Барыса» получил предложение стать главным тренером клуба АХЛ

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски может возглавить клуб АХЛ. Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

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Источник: РИА "Новости"

Последние два сезона Немировски выводил «Торпедо» в плей-офф КХЛ. Для 43-летнего канадца нижегородский клуб стал первым в тренерской карьере.

«У него есть предложение из АХЛ. Я бы на его месте в АХЛ уехал. Если уж есть шанс попасть тренером в Американскую хоккейную лигу, то надо за него цепляться, потому что если ты себя проявишь там, то у тебя есть шанс попасть в НХЛ. Отставка в клубе случится, что-то еще — мы видели неоднократно примеры того, как люди, показавшие себя в АХЛ, попали потом в НХЛ. Там есть лестница, там назначают тренеров немного не так, как у нас», — сказал Шевченко.

Отметим, что в качестве игрока Немировски в сезоне 2009/10 выступал за «Барыс». В регулярном чемпионате форвард в 47 играх набрал 29 (15+14) очков, а в трех матчах плей-офф отметился одной результативной передачей.

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