Экс-форвард «Барыса» получил предложение стать главным тренером клуба АХЛ
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски может возглавить клуб АХЛ. Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски может возглавить клуб АХЛ. Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
Последние два сезона Немировски выводил «Торпедо» в
«У него есть предложение из АХЛ. Я бы на его месте в АХЛ уехал. Если уж есть шанс попасть тренером в Американскую хоккейную лигу, то надо за него цепляться, потому что если ты себя проявишь там, то у тебя есть шанс попасть в НХЛ. Отставка в клубе случится,
Отметим, что в качестве игрока Немировски в сезоне 2009/10 выступал за «Барыс». В регулярном чемпионате форвард в 47 играх набрал 29 (15+14) очков, а в трех матчах