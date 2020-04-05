Экс-форвард «Барыса» получил предложение стать главным тренером клуба АХЛ

«У него есть предложение из АХЛ. Я бы на его месте в АХЛ уехал. Если уж есть шанс попасть тренером в Американскую хоккейную лигу, то надо за него цепляться, потому что если ты себя проявишь там, то у тебя есть шанс попасть в НХЛ. Отставка в клубе случится, что-то еще — мы видели неоднократно примеры того, как люди, показавшие себя в АХЛ, попали потом в НХЛ. Там есть лестница, там назначают тренеров немного не так, как у нас», — сказал Шевченко.