Круче СКА и ЦСКА. Определено место «Барыса» в виртуальном плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В полуфинале Восточной конференции «Барыс» уступил новосибирской «Сибири» со счетом 0−4 в серии. Причем в первых двух матчах казахстанский клуб был уличен в накрутках и признан проигравшим.

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По итогам полуфиналов «Барыс» с 158 967 голосами занял шестое место из восьми команд, обойдя грандов КХЛ — московский ЦСКА (139 499) и питерский СКА (108 163).

Самым же популярным клубом у фанатов оказалась «Сибирь» — суммарно команда получила 234 092 голоса. На втором месте расположился «Салават Юлаев» (223 751), а тройку замкнул «Йокерит» (222 557).

«Барыс» снялся с плей-офф из-за введенного на территории Казахстана чрезвычайного положения и запрета на проведение спортивных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. Позже КХЛ объявила об отмене оставшейся части сезона-2019/20, официально Кубок Гагарина разыгран не будет.