Круче СКА и ЦСКА. Определено место «Барыса» в виртуальном плей-офф КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подсчитала голоса болельщиков по итогам полуфиналов конференций виртуального розыгрыша Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подсчитала голоса болельщиков по итогам полуфиналов конференций виртуального розыгрыша Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В полуфинале Восточной конференции «Барыс» уступил новосибирской «Сибири» со счетом 0−4 в серии. Причем в первых двух матчах казахстанский клуб был уличен в накрутках и признан проигравшим.
По итогам полуфиналов «Барыс» с 158 967 голосами занял шестое место из восьми команд, обойдя грандов КХЛ — московский ЦСКА (139 499) и питерский СКА (108 163).
Самым же популярным клубом у фанатов оказалась «Сибирь» — суммарно команда получила 234 092 голоса. На втором месте расположился «Салават Юлаев» (223 751), а тройку замкнул «Йокерит» (222 557).
«Барыс» снялся с
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.