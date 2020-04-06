Андрей Скабелка номинирован на звание лучшего тренера сезона в КХЛ
Популярный портал «Советский Спорт», подводя итоги сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), назвал претендентов на звание лучшего тренера.
Популярный портал «Советский Спорт», подводя итоги сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), назвал претендентов на звание лучшего тренера.
В их число вошел наставник «Барыса» Андрей Скабелка.
Под его руководством казахстанский клуб в минувшем сезоне выигрывал дивизион Чернышева, стал вторым в Восточной конференции и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.
«Лучшего тренера мы пока не объявили. Думаем и выбираем из следующего круга кандидатов: Игорь Никитин (ЦСКА), Николай Заварухин (“Сибирь”), Андрей Скабелка (“Барыс”), Владимир Крикунов (“Динамо” М)», — пишет издание.
Напомним, будущее Скабелки в «Барысе»
Сообщалось, что белорусский специалист близок к назначению в ярославский «Локомотив». Со своей стороны, «Барыс» предложил Скабелке улучшенный контракт.