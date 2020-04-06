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08:31 (мск), источник: Vesti.kz

Андрей Скабелка номинирован на звание лучшего тренера сезона в КХЛ

Популярный портал «Советский Спорт», подводя итоги сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), назвал претендентов на звание лучшего тренера.

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Источник: РИА "Новости"

В их число вошел наставник «Барыса» Андрей Скабелка.

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Под его руководством казахстанский клуб в минувшем сезоне выигрывал дивизион Чернышева, стал вторым в Восточной конференции и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

«Лучшего тренера мы пока не объявили. Думаем и выбираем из следующего круга кандидатов: Игорь Никитин (ЦСКА), Николай Заварухин (“Сибирь”), Андрей Скабелка (“Барыс”), Владимир Крикунов (“Динамо” М)», — пишет издание.

Напомним, будущее Скабелки в «Барысе» по-прежнему находится под вопросом. Его контракт с казахстанским клубом истекает 30 апреля.

Сообщалось, что белорусский специалист близок к назначению в ярославский «Локомотив». Со своей стороны, «Барыс» предложил Скабелке улучшенный контракт.

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