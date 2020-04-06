«Барыс» объявил об уходе Андрея Скабелки и сделал заявление о новом тренере

«Хоккейный клуб «Барыс» и главный тренер команды Андрей Скабелка не смогли прийти к соглашению о продлении контракта. Действующий договор истекает 30 апреля 2020 года. Таким образом, «Барыс» приступает к поискам нового главного тренера.

Напомним, что Андрей Владимирович и его тренерский штаб добились впечатляющих успехов за два сезона работы в клубе. «Барыс» показал лучшие результаты в истории регулярных чемпионатов, а также дважды пробился во второй круг плей-офф Кубка Гагарина.

«Барыс» благодарит Андрея Скабелку и его тренерский штаб и желает им успехов в дальнейшей карьере!", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что подписать Скабелку хочет ярославский «Локомотив». В интервью Vesti.kz переговоры с «Барысом» прокомментировал его агент Шуми Бабаев.