Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
10:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил об уходе Андрея Скабелки и сделал заявление о новом тренере

«Барыс» на своем официальном сайте объявил об уходе главного тренера Андрея Скабелки, сообщает корреспондент Vesti.kz. Также казахстанский клуб заявил, что приступил к поискам нового главного тренера.

Наверх

«Хоккейный клуб «Барыс» и главный тренер команды Андрей Скабелка не смогли прийти к соглашению о продлении контракта. Действующий договор истекает 30 апреля 2020 года. Таким образом, «Барыс» приступает к поискам нового главного тренера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что Андрей Владимирович и его тренерский штаб добились впечатляющих успехов за два сезона работы в клубе. «Барыс» показал лучшие результаты в истории регулярных чемпионатов, а также дважды пробился во второй круг плей-офф Кубка Гагарина.

«Барыс» благодарит Андрея Скабелку и его тренерский штаб и желает им успехов в дальнейшей карьере!", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что подписать Скабелку хочет ярославский «Локомотив». В интервью Vesti.kz переговоры с «Барысом» прокомментировал его агент Шуми Бабаев.

В «Барысе» Скабелка работает с 2018 года. В обоих сезонах под руководством 49-летнего белоруса казахстанский клуб выигрывал дивизион Чернышева, становился вторым в Восточной конференции и выходил во второй раунд Кубка Гагарина.

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Новый "Барыс" без Андрея Скабелки, но с Найджелом Доусом?
Дана Уайт поставил точку: Бой Хабиба с Фергюсоном отменен
Стало известно место проведения остатка сезона в НХЛ
«Макларен»: Возможно, с чемпионата «Ф-1» снимутся четыре команды
Самая горячая спортсменка России не даст заскучать на карантине
10 легендарных команд из 1990-х. Что с ними случилось?
Шестикратная чемпионка мира по биатлону завершила карьеру
СМИ: «Реал» попытается приобрести форварда сборной Англии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь