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12:44 (мск), источник: ТАСС

Тренер ХК «Локомотив» Пелино, заразившийся коронавирусом, находится в стабильном состоянии

В данный момент специалист находится в Канаде вместе с семьей.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Состояние старшего тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» Майка Пелино, заразившегося коронавирусом, стабильное. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ярославского клуба.

29 марта канадский специалист сдал положительный тест на коронавирус. Позднее в пресс-службе «Локомотива» сообщили ТАСС о том, что он не контактировал с командой на протяжении длительного периода времени.

«Состояние у него стабильное. Он сейчас находится в Канаде вместе с семьей. К счастью, ничего сверхъестественного нет», — сообщили в пресс-службе.

Пелино 60 лет, он возглавил «Локомотив» по ходу сезона-2019/20, его контракт с клубом истечет 30 апреля. В качестве ассистента главного тренера сборной Канады он завоевал золотые медали Олимпиады 2002 года и чемпионатов мира 2003 и 2004 годов. Специалист также входил в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга», с которым дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).

Сезон КХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. «Локомотив» в первом раунде плей-офф уступил финскому «Йокериту» со счетом 2−4 в серии.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 343 случая заражения, выздоровели 406 человек, умерли 47.

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