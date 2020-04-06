«Барыс» может пропустить следующий сезон КХЛ

Если Россия закроет границы, то иностранные клубы, включая казахстанский «Барыс», не смогут попасть в страну. В лиге также выступают белорусское «Динамо» (Минск), китайский «Куньлунь», латвийское «Динамо» (Рига) и финский «Йокерит».

«Под угрозой регламент следующего чемпионата КХЛ. Вчера начали говорить о том, что открытие границ российских может не случиться этим летом. Это означает, что иностранные клубы не смогут появиться в России, а наши к ним не смогут поехать», — сказал Шевченко.