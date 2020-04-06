Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
19:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» может пропустить следующий сезон КХЛ

Ситуация с коронавирусом может повлиять на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

Наверх

Если Россия закроет границы, то иностранные клубы, включая казахстанский «Барыс», не смогут попасть в страну. В лиге также выступают белорусское «Динамо» (Минск), китайский «Куньлунь», латвийское «Динамо» (Рига) и финский «Йокерит».

«Под угрозой регламент следующего чемпионата КХЛ. Вчера начали говорить о том, что открытие границ российских может не случиться этим летом. Это означает, что иностранные клубы не смогут появиться в России, а наши к ним не смогут поехать», — сказал Шевченко.

Ранее стало известно, что из-за ситуации с коронавирусом следующий сезон КХЛ пропустит «Адмирал», который выступает в Восточной конференции и дивизионе Чернышева вместе с «Барысом». Руководство Приморской области решило перенаправить средства на команду в резервный фонд для борьбы с пандемией.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Казахский боец из UFC вступился за Хабиба
Дана Уайт поставил точку: Бой Хабиба с Фергюсоном отменен
The Athletic: В «Монреале» хотят вернуть Ковальчука
Емельяненко вступился за обвиненного в трусости Нурмагомедова
Самая горячая спортсменка России не даст заскучать на карантине
10 легендарных команд из 1990-х. Что с ними случилось?
Шестикратная чемпионка мира по биатлону завершила карьеру
СМИ: «Реал» попытается приобрести форварда сборной Англии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь