Агент: Чемпион мира по хоккею Афиногенов покинет московское «Динамо»

Афиногенов является бронзовым призером Олимпийских игр 2002 года и чемпионом мира 2008 года, также в его активе две серебряные (2002, 2010) и одна бронзовая (2005) награда мировых первенств. В «Динамо» Афиногенов перешел в 2018 году из подмосковного «Витязя», за который играл с 2013 года. Ранее он выступал в составе бело-голубых с 1995 по 1999 год и в сезоне-2004/05, когда выиграл с командой титул чемпиона России. С 2010 по 2013 год форвард защищал цвета петербургского СКА.