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19:37 (мск), источник: ТАСС

Агент: Чемпион мира по хоккею Афиногенов покинет московское «Динамо»

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Максим Афиногенов покинет клуб по истечении действующего контракта. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Глеб Чистяков.

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Источник: РИА "Новости"

Текущее соглашение 40-летнего Афиногенова с «Динамо» заканчивается 30 апреля.

«Афиногенов точно покинет “Динамо”. Дальнейшие комментарии по его карьере давать преждевременно», — сказал Чистяков.

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Афиногенов является бронзовым призером Олимпийских игр 2002 года и чемпионом мира 2008 года, также в его активе две серебряные (2002, 2010) и одна бронзовая (2005) награда мировых первенств. В «Динамо» Афиногенов перешел в 2018 году из подмосковного «Витязя», за который играл с 2013 года. Ранее он выступал в составе бело-голубых с 1995 по 1999 год и в сезоне-2004/05, когда выиграл с командой титул чемпиона России. С 2010 по 2013 год форвард защищал цвета петербургского СКА.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Афиногенов выступал за «Баффало», который выбрал его на драфте НХЛ в третьем раунде под общим 69-м номером в 1997 году, и «Атланту». В общей сложности он провел 651 матч в регулярных чемпионатах, набрав 395 очков (158 шайб + 237 голевых передач), и 49 игр в плей-офф, в которых набрал 23 очка (10+13).

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