Стал известен новый клуб Андрея Скабелки после ухода из «Барыса»

Источник: РИА "Новости"

В ближайшее время белорусский специалист возглавит ярославский «Локомотив». Как сообщают журналисты «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко и Игорь Еронко, об этом назначении объявят уже на этой неделе.

6 апреля «Барыс» объявил об уходе Скабелки и начал искать ему замену. Cтороны не сумели договориться о новом соглашении, который истекает 30 апреля. Под его руководством казахстанский клуб дважды выходил во второй раунд Кубка Гагарина, а в минувшем сезоне занял второе место в Восточной конференции.

Сам Скабелка во время своей игровой карьеры выступал за «Локомотив» (тогда команда называлась «Торпедо») на протяжении трех сезонов и выиграл в его составе чемпионат России-97.