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10:43 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен новый клуб Андрея Скабелки после ухода из «Барыса»

Бывший главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка определился с продолжением карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В ближайшее время белорусский специалист возглавит ярославский «Локомотив». Как сообщают журналисты «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко и Игорь Еронко, об этом назначении объявят уже на этой неделе.

6 апреля «Барыс» объявил об уходе Скабелки и начал искать ему замену. Cтороны не сумели договориться о новом соглашении, который истекает 30 апреля. Под его руководством казахстанский клуб дважды выходил во второй раунд Кубка Гагарина, а в минувшем сезоне занял второе место в Восточной конференции.

Сам Скабелка во время своей игровой карьеры выступал за «Локомотив» (тогда команда называлась «Торпедо») на протяжении трех сезонов и выиграл в его составе чемпионат России-97.

Также сообщалось, вслед за Скабелкой в «Локомотив» могут последовать два лидера «Барыса» — защитник Атте Охтамаа и вратарь Эдди Паскуале. У обоих 30 апреля истекают контракты.

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