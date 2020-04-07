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10:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» продлил контракты с тренерским штабом команды

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Амур» продлил соглашения со всеми членами тренерского штаба команды, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Новые контракты с «Амуром» подписали тренер по работе с нападающими Павел Торгаев, тренер защитников Александр Юдин, наставник вратарей Олег Филимонов, видеотренер Станислав Басов и тренер по физической подготовке Денис Богданов.

«Амур» в сезоне-2019/20 занял девятое место в Восточной конференции КХЛ и остался за бортом плей-офф.

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