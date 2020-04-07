Цулыгин останется в «Салавате», менеджеры сохранят свои посты
Как стало известно «СЭ», главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин продолжит работу с командой и в следующем сезоне.
Как стало известно «СЭ», главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин продолжит работу с командой и в следующем сезоне.
Под руководством Цулыгина уфимцы дошли до финала Восточной конференции в 2019 году и вышли во второй раунд плей-офф-2020, обыграв «Авангард».
Кроме того, сохранят свои посты и менеджеры: генеральный директор Александр Курносов и спортивный директор Василий Чижов.