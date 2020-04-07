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14:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Цулыгин останется в «Салавате», менеджеры сохранят свои посты

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин продолжит работу с командой и в следующем сезоне.

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Источник: Спорт-Экспресс

Под руководством Цулыгина уфимцы дошли до финала Восточной конференции в 2019 году и вышли во второй раунд плей-офф-2020, обыграв «Авангард».

Кроме того, сохранят свои посты и менеджеры: генеральный директор Александр Курносов и спортивный директор Василий Чижов.

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