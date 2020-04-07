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15:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» вернет Андрея Назарова и Дамира Рыспаева?

Казахстанский клуб «Барыс» не смог продлить соглашение с Андреем Скабелкой и начал поиски замены — российские СМИ «предлагают» на эту роль Андрея Назарова. Корреспондент Vesti.kz вспомнил работу бывшего тафгая у руля столичной команды.

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Источник: РИА "Новости"

«Барыс» ждут перемены. Как было перед сезоном-2014/15, когда 45-летний воспитанник челябинского хоккея сменил Ари-Пекку Селина. Ситуация была очень похожа — клуб сыграл мощно, а сборная вылетела из элитного дивизиона. С финским тренером расстались, а заменил его Назаров.

Условия были комфортные. Помимо блистательной тройки Брэндон Боченски — Дастин Бойд — Найджел Доус в обороне играли сверхрезультативные Майк Ландин с Кевином Даллмэном. На пятерых они набрали более 250 очков. Российский тренер воспользовался ситуацией сполна: финишировал пятым в конференции, но перестрелку в плей-офф проиграл омскому «Авангарду».

Назаров мог рассчитывать только на Даллмэна в сборной, но вернулся в элитный дивизион в 2015 году. На таком позитиве россиянин поехал работать в питерский СКА, а «Барыс» решил попробовать в тренерах казахстанцев. Оба эксперимента оказались не очень удачными, и Назаров вернулся в Казахстан.

Солировали в команде все те же исполнители, а Дамир Рыспаев остановился всего в нескольких шагах от того, чтобы пробить 200 минут штрафа за два сезона с Назаровым. Второго выхода в Кубок Гагарина с российским тренером не получилось: «Барыс» всего на очко отстал от «Нефтехимика» и остался девятым.

Потом были поражения на ЧМ-2016, неудачный выезд на олимпийскую квалификацию в Норвегию, и слабый старт в новом сезоне КХЛ. Андрей Назаров был отправлен в отставку. Не лучше отработал Назаров и в Нижнекамске.

Так нужен ли он «Барысу»? Если уйдут Корбэн Найт и другие ведущие легионеры, то Назарову придется строить новую команду. В Казахстане у него еще такого не было, ведь всегда были ББД с Даллмэном. А сейчас есть только «уходящий» Бойд и еще не вернувшийся Доус. Не самая комфортная ситуация.

Возможно, российский тренер реанимирует карьеру Рыспаева. Агрессивный хоккеист, может быть, драться и не будет, но роль «силовика» ему подошла бы. Надеемся, он добился прогресса, как хоккеист, и стал полезен не только в «танцах», но и в созидании или обороне. Нужно определиться и с новыми лидерами, иначе результат будет такой, какой с Назаровым мы уже проходили.

Таким образом, потенциальный приход Назарова не скажется позитивно на игре, но вернет команде облик коллектива, который не против вступить в драку. «Барыс» будет бороться за плей-офф, но может туда и не выйти. Прецеденты уже были и не только у «Барыса».

Напомним, есть несколько претендентов на пост главного тренера казахстанского клуба, но имя Назарова называют чаще других.

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