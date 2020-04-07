Мартемьянов покинул пост главного тренера «Автомобилиста»

Он возглавлял нашу команду с мая 2018 года и дважды выходил с ней в плей-офф Кубка Гагарина. По итогам регулярного чемпионата-2018/19 «Автомобилист» занял первое место в Восточной конференции КХЛ, а в плей-офф впервые вышел во второй раунд.