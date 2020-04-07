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22:27 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший в истории? Что оставил Андрей Скабелка в «Барысе»

Белорусский тренер ушел после двух лет работы.

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Белорусский тренер Андрей Скабелки после двух побед в дивизионе Чернышева Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал одним из самых успешных в «Барысе» — некоторые его конкуренты не могли выйти даже в плей-офф, а с другими расставались досрочно. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Специалист из Беларуси мог продолжить работать в Нур-Султане, но отказался от продолжения сотрудничества и, видимо, вернется в Россию. «Вспомним» карьеру Скабелки.

«Барыс» — 2018/19

Регулярный чемпионат: 62 матча, 38 побед (по пять побед в овертайме и по буллитам) и 24 поражения (четыре поражения по буллитам и шесть — в овертайме). 86 очков и «плюс 41» (190−149) по голам.

Плей-офф: 12 матчей, пять побед (одна — в овертайме) и семь поражений (одно — в овертайме).

«Барыс» — 2019/20

Регулярный чемпионат: 62 матча, 38 побед (шесть побед в овертайме и одна — буллитам) и 24 поражения (восемь в овертайме). 84 очка и «плюс 19» (156−137) по голам.

Плей-офф: пять матчей, четыре победы (одна — в овертайме) и одно поражение.

Самым близким по результатам можно назвать Ари-Пекку Селина из Финляндии. Он впервые поднял «Барыс» в лидеры конференции, но в плей-офф споткнулся об уфимский «Салават Юлаев».

«Барыс» — 2013/14

Регулярный чемпионат: 54 матча, 32 победы (две победы в овертайме и четыре по буллитам) и 22 поражения (по два поражения по буллитам и в овертайме). 94 очка и «плюс 25» (182−157) по голам.

Плей-офф: десять матчей, шесть побед (два — в овертайме) и четыре поражения (два — в овертайме).

Третьим финиширует еще один тренер из Беларуси — Эдуард Занковец. После пятого места в «регулярке» казахстанцы были разбиты «Металлургом», а магнитогорцы дошли до финала Кубка Гагарина.

«Барыс» — 2016/17

Регулярный чемпионат: 60 матча, 31 победа (шесть — в овертайме) и 29 поражений (два по буллитам и одно — в овертайме). 90 очков и «минус 16» (151−167) по голам.

Плей-офф: десять матчей, четыре победы (одна — в овертайме) и шесть поражений (три — в овертайме).

Напомним, что Скабелка покинул «Барыс», не согласившись на улучшенные условия контракта от клуба. На освободившееся место есть несколько вариантов для замены.

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