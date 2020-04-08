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10:32 (мск), источник: Vesti.kz

Российский клуб КХЛ нашел замену Доусу

Екатеринбургский «Автомобилист» определился со всеми легионерами на сезон-2020/2021 в Континентальной хоккейной лиге, сообщает «Чемпионат».

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Источник: РИА "Новости"

Легионерами команды будут голкипер Якуб Коварж, защитник Чарльз Дженовей и нападающие Брукс Мэйсек, Питер Холланд и Дэн Секстон.

У Холланда и Коваржа контракты рассчитаны до 30 апреля 2021 года. С Мэйсеком и Секстоном клуб хочет подписать новые соглашения. Выступавший в сезоне-2019/2020 за «Торпедо» Дженовей заменит Найджела Доуса, который покидает Екатеринбург.

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За екатеринбуржцев Доус выступает с 2018 года. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ форвард сборной Казахстана набрал 50 (20+30) очков в 59 матчах, а в пяти играх Кубка Гагарина отметился лишь одной результативной передачей.

Его контракт с «Автомобилистом» истекает 30 апреля. Таким образом, Доус продолжит карьеру в другом клубе. До «Автомобилиста» Доус отыграл семь сезонов за «Барыс», где был капитаном.

Накануне «Автомобилист» официально расторг сотрудничество с главным тренером Андреем Мартемьяновым, который возглавил команду в мае 2018 года. Под руководством Мартемьянова в первый сезон работы уральский клуб пробился во второй раунд плей-офф, где проиграл «Салавату Юлаеву». В нынешнем сезоне «Автомобилист» завершил выступление в сезоне на стадии первого раунда Кубка Гагарина, проиграв «Сибири».

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