Российский клуб КХЛ нашел замену Доусу

Источник: РИА "Новости"

Легионерами команды будут голкипер Якуб Коварж, защитник Чарльз Дженовей и нападающие Брукс Мэйсек, Питер Холланд и Дэн Секстон.

У Холланда и Коваржа контракты рассчитаны до 30 апреля 2021 года. С Мэйсеком и Секстоном клуб хочет подписать новые соглашения. Выступавший в сезоне-2019/2020 за «Торпедо» Дженовей заменит Найджела Доуса, который покидает Екатеринбург.

За екатеринбуржцев Доус выступает с 2018 года. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ форвард сборной Казахстана набрал 50 (20+30) очков в 59 матчах, а в пяти играх Кубка Гагарина отметился лишь одной результативной передачей.

Его контракт с «Автомобилистом» истекает 30 апреля. Таким образом, Доус продолжит карьеру в другом клубе. До «Автомобилиста» Доус отыграл семь сезонов за «Барыс», где был капитаном.