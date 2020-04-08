Вернется ли в «Барыс» Талгат Жайлауов?

Источник: РИА "Новости"

Восьмой номер появился в клубе уже в первом сезоне в лиге, а к 2020 году набрал 180 (75+105) очков в 418 играх. Это шестой показатель в истории клуба, но эти цифры могли бы быть посерьезнее, если бы не повреждение после серии плей-офф-2013/14 с «Автомобилистом».

За сезон форвард набирал примерно по 15−30 очков, а после того турнира его статистика значительно просела. Нападающий играл меньше матчей, но даже в турнирах, где проводил больше 40 встреч, отмечался результатом свыше десяти баллов.

Когда же был пик для Талгата? Такими можно назвать сезоны 2012/13 и 2013/14, когда он сначала набрал 33 (16+17) очков, а затем — 32 (10+22). После спада лучшим показателем были 14 (9+5) баллов в турнире-17/18. В прошедшем сезоне Жайлауов отыграл три игры и совершил четыре броска по воротам соперников.

Сыграет ли он еще за «Барыс»? Талгат с годами утратил некоторые свои сильнейшие качества, но он умеет грамотно разобраться в атаке за счет опыта и отдать выверенную передачу. Возможно, что под стиль «Барыса» при Скабелке он не подходил, но за место в составе обновленной команды он вполне может.

Хочет ли этого сам игрок? Жайлауов вроде бы не против вернуться в главную команду, но все зависит от обновленной концепции игры. В силовой борьбе он не поможет, но он никогда этим и не славился. У Талгата есть другие «бонусы». Мы надеемся, что фланговый нападающий еще не сказал своего последнего слова в КХЛ.