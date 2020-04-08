Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
20:23 (мск), источник: Vesti.kz

Вернется ли в «Барыс» Талгат Жайлауов?

Капитан сборной Казахстана Талгат Жайлауов принял участие в 11-ти розыгрышах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в «Барысе», но в последние годы 34-летний игрок потерял место в основном составе. Некоторые моменты карьеры одного из самых техничных хоккеистов страны — в материале корреспондента Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Восьмой номер появился в клубе уже в первом сезоне в лиге, а к 2020 году набрал 180 (75+105) очков в 418 играх. Это шестой показатель в истории клуба, но эти цифры могли бы быть посерьезнее, если бы не повреждение после серии плей-офф-2013/14 с «Автомобилистом».

За сезон форвард набирал примерно по 15−30 очков, а после того турнира его статистика значительно просела. Нападающий играл меньше матчей, но даже в турнирах, где проводил больше 40 встреч, отмечался результатом свыше десяти баллов.

Когда же был пик для Талгата? Такими можно назвать сезоны 2012/13 и 2013/14, когда он сначала набрал 33 (16+17) очков, а затем — 32 (10+22). После спада лучшим показателем были 14 (9+5) баллов в турнире-17/18. В прошедшем сезоне Жайлауов отыграл три игры и совершил четыре броска по воротам соперников.

Сыграет ли он еще за «Барыс»? Талгат с годами утратил некоторые свои сильнейшие качества, но он умеет грамотно разобраться в атаке за счет опыта и отдать выверенную передачу. Возможно, что под стиль «Барыса» при Скабелке он не подходил, но за место в составе обновленной команды он вполне может.

Хочет ли этого сам игрок? Жайлауов вроде бы не против вернуться в главную команду, но все зависит от обновленной концепции игры. В силовой борьбе он не поможет, но он никогда этим и не славился. У Талгата есть другие «бонусы». Мы надеемся, что фланговый нападающий еще не сказал своего последнего слова в КХЛ.

Напомним, «Барыс» финишировал вторым в Восточной конференции, но не смог удержать главного тренера Скабелку. Белорусский специалист вывел команду во второй раунд Кубка Гагарина, однако турнир досрочно приостановили из-за пандемии коронавируса.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Чемпион мира в полутяжелом весе бросил вызов "Канело"
Раскрыто место турнира UFC 249. Хабиб доехал бы туда за три часа
Хованцев объяснил, почему Шипулина не пустили на ОИ-2018
Стала известна судьба Роналду в «Ювентусе» по окончании сезона
Футболисты массово подешевели
Хоккеистам не заплатят, чемпионат не доиграют? Что будет с НХЛ
ЦСКА согласовал с игроками понижение зарплат
Смолов: Без разрешения «Сельты» я бы не улетел в Россию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь