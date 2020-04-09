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12:25 (мск), источник: Vesti.kz

Третий заход в «Барыс»? Андрей Назаров сделал заявление о возобновлении тренерской карьеры

45-летний российский специалист Андрей Назаров в интервью РИА Новости рассказал о том, что в любой момент готов возобновить тренерскую карьеру.

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Источник: РИА "Новости"

— Впервые в своей карьере вы столкнулись с тем, что целый сезон провели в статусе безработного. Рискну предположить, что к подобному положению дел вы так и не привыкли.

— Я очень тяжело пережил этот год. Понял, что работа мне жизненно необходима. Несмотря на то, что я уже давно в профессии, по тренерским меркам я еще достаточно молод. Практически только вылупился.

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— А что было самым тяжелым?
— Следишь за хоккеем, анализируешь, сравниваешь: в этом моменте я поступил бы так, а здесь бы — вот так. Думаешь постоянно, а применить на практике то, что родилось в голове, нет возможности. Ну, ничего. Через все в жизни надо пройти.

— Есть шанс, что в следующем сезоне мы вновь увидим вас на тренерском мостике?
— Работа в этом направлении ведется каждый день, так что я на низком старте. Как только с кем-то договоримся — полностью продезинфицируюсь, надену маску, сяду в машину и, как говорится, вперед к новым победам, в том числе и над коронавирусом.

Напомним, по информации российских СМИ, Назаров является основным кандидатом на вакантный пост главного тренера казахстанского клуба. Российский специалист уже дважды возглавлял «Барыс» — в сезонах-2014/15 и 2015/16, поработав в промежутке в питерском СКА. Его последним местом работы был «Нефтехимик» (2016−2018).

«Барысом» на протяжении двух сезонов руководил Андрей Скабелка. Однако 6 апреля было объявлено о его уходе с поста главного тренера казахстанской команды.

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