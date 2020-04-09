«Только для своих». «Барыс» оказался в зоне риска и может сняться с КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В группе риска оказался и казахстанский «Барыс», который в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина дошел до второго раунда, но снялся с турнира из-за пандемии коронавируса.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Проблемы других иностранных клубов могут коснуться и «Барыса» — в Казахстане даже раньше, чем в России, закрыли границы, и пока неизвестно, когда они будут открыты. Кроме того, у нурсултанского клуба может существенно снизиться финансирование. Главный спонсор «Барыса» — АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», единственным акционером которого является правительство Казахстана. Стоит ли говорить, что развитие хоккея сейчас далеко не главная статья расходов республики?

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Впрочем, «Барыс» — сугубо политический проект, тесно повязанный с национальной командой Казахстана, умереть и зачахнуть ему никто не даст. Нурсултанцы будут и дальше выступать в КХЛ при малейшей для этого возможности, но если Россия к концу лета останется закрытым государством, то ничего поделать будет нельзя.

Итак, выступление в КХЛ в следующем сезоне «Йокерита», рижского «Динамо» и «Барыса» будет во многом зависеть от развития ситуации с коронавирусом в Финляндии, Латвии и Казахстане соответственно, а также от восстановления нормального авиасообщения этих стран с Россией. По большому счету, такие же проблемы могут возникнуть и с минским «Динамо», хотя в Беларуси так и не сочли пандемию поводом для остановки спортивных соревнований.