«Только для своих». «Барыс» оказался в зоне риска и может сняться с КХЛ
Российский спортивный сайт «Чемпионат» рассказал о ситуации в семи клубах КХЛ, которые могут сняться со следующего сезона.
Российский спортивный сайт «Чемпионат» рассказал о ситуации в семи клубах КХЛ, которые могут сняться со следующего сезона.
В группе риска оказался и казахстанский «Барыс», который в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина дошел до второго раунда, но снялся с турнира
«Проблемы других иностранных клубов могут коснуться и «Барыса» — в Казахстане даже раньше, чем в России, закрыли границы, и пока неизвестно, когда они будут открыты. Кроме того, у нурсултанского клуба может существенно снизиться финансирование. Главный спонсор «Барыса» — АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», единственным акционером которого является правительство Казахстана. Стоит ли говорить, что развитие хоккея сейчас далеко не главная статья расходов республики?
Впрочем, «Барыс» — сугубо политический проект, тесно повязанный с национальной командой Казахстана, умереть и зачахнуть ему никто не даст. Нурсултанцы будут и дальше выступать в КХЛ при малейшей для этого возможности, но если Россия к концу лета останется закрытым государством, то ничего поделать будет нельзя.
Итак, выступление в КХЛ в следующем сезоне «Йокерита», рижского «Динамо» и «Барыса» будет во многом зависеть от развития ситуации с коронавирусом в Финляндии, Латвии и Казахстане соответственно, а также от восстановления нормального авиасообщения этих стран с Россией. По большому счету, такие же проблемы могут возникнуть и с минским «Динамо», хотя в Беларуси так и не сочли пандемию поводом для остановки спортивных соревнований.
Но если в КХЛ вдруг решат в следующем сезоне играть «только для своих» (нельзя исключать такого сценария), то и Минску (а еще «Куньлуню») придется смириться. При этом не будем забывать, что речь идет лишь о возможном пропуске одного сезона