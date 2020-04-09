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14:05 (мск), источник: Vesti.kz

Красотки из «Барыса» зажгли на карантине из-за коронавируса

Группа поддержки хоккейного клуба «Барыс» записала видеоролик с призывом уделять спорту минимум 20−30 минут в день, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:49 MSK, 09.04

Свое видео они опубликовали в Instagram. В описании к нему говорится следующее: «Barystars на карантине. Появилось много свободного времени? Значит, пришло самое время заняться собой. Очень важно поддерживать себя в хорошей форме, поэтому рекомендуем вам уделять спорту минимум по 20−30 минут в день. Это даст вам заряд энергии, бодрости и хорошего настроения на весь день. В этом видео наши девочки покажут, как они проводят свой “спортивный карантин”».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, «Барыс» в этом сезоне стал победителем дивизиона и вышел во второй раунд Кубка Гагарина, после чего был вынужден сняться из-за пандемии коронавируса.

На днях «Барыс» расстался с главным тренером Андреем Скабелкой и сейчас в поисках нового специалиста. По информации российских СМИ, основным кандидатом на вакантный пост главного тренера казахстанского клуба является Андрей Назаров.

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