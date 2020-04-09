Красотки из «Барыса» зажгли на карантине из-за коронавируса

Свое видео они опубликовали в Instagram. В описании к нему говорится следующее: «Barystars на карантине. Появилось много свободного времени? Значит, пришло самое время заняться собой. Очень важно поддерживать себя в хорошей форме, поэтому рекомендуем вам уделять спорту минимум по 20−30 минут в день. Это даст вам заряд энергии, бодрости и хорошего настроения на весь день. В этом видео наши девочки покажут, как они проводят свой “спортивный карантин”».