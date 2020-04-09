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14:49 (мск), источник: Vesti.kz

Николай Антропов ответил на предложение возглавить «Барыс»

Бывший капитан сборной Казахстана по хоккею Николай Антропов ответил на вопрос, возможен ли его приезд в «Барыс» в качестве главного тренера.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом его спросил один из болельщиков в комментариях в Instagram. «Ну пока никуда не звали», — ответил Антропов.

С прошлого года Антропов работает в системе клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс», где занимается развитием молодых игроков.

Напомним, сейчас «Барыс» находится с поисках главного тренера, так как не сумел договориться с Андреем Скабелкой о продолжении сотрудничества. Его контракт с казахстанским клубом истекает 30 апреля.

В двух сезонах под руководством Скабелки «Барыс» выигрывал дивизион Чернышева, становился вторым в Восточной конференции и выходил во второй раунд Кубка Гагарина.

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