Драки Рыспаева и голы Антропова с Доусом. С кем работал экс-тафгай Назаров в «Барысе»

Источник: РИА "Новости"

45-летний российский специалист ранее успел рассказать о возвращении к тренерской деятельности, и главное направление — это Казахстан. Назаров в «Барысе» работал в трех сезонах, но полноценным у него был дебютный. Если специалист придет сейчас, то сможет выстроить клуб для себя, а не будет спасать его по ходу турнира. Второй вариант у Назарова вышел неудачным.

Потенциальный тренер «Барыса» приехал перед сезоном-2014/15, а в его распоряжении были такие исполнители, как Найджел Доус, Дастин Бойд и Брэндон Боченски (в их лучший совместный год). Эту тройку было не удержать — вместе они набрали 177 очков.

Самый продуктивный турнир в КХЛ провел Бойд, набрав 58 (21+37) очков. Два его партнера были на том же уровне, но их финальные результаты не были пиковыми в карьере — 63 (36+27) от Найджела и 56 (20+36) от Брэндона.

В обороне ведущие роли принадлежали Майку Ландину и Кевину Даллмэну. И если для американца турнир вышел самым результативным (6+34), то канадец выдержал планку своего среднего результата — 35 (14+21) очков. В воротах лидером был Ян Лацо, но его вряд ли можно было назвать сильнейшим в Лиге.

В плей-офф «Барыс» квалифицировался довольно уверенно, заняв пятое место в конференции с 13-очковым преимуществом перед девятой позицией. Некоторые это связывали с плодами работы Ари-Пекки Селина, который тренировал «Барыс» сезоном ранее, другие — с дисциплиной Назарова.

В том же сезоне в КХЛ узнали о бойце Дамире Рыспаеве. Молодой защитник ждал своего шанса и получил его с «Нефтехимиком». От рук казахстанского агрессора пострадали сразу два игрока соперника, а матч был выигран в буллитной серии.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_f55d3fd068c0f0fe30024d33942af933_hd/q255173/02af462d3a2747c53b56daf65b214734/4742107808?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Позже Рыспаев провел два настоящих поединка — против Александра Свитова из «Ак Барса» и Евгения Тимкина, игравшего за «Металлург».

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О чем мы забываем? Помимо голов Доуса и драк Рыспаева, было и еще несколько моментов работы Назарова. Тот сезон стал последним в КХЛ для двух ветеранов — Николая Антропова и Дмитрия Уппера. Расстался с Лигой защитник Евгений Блохин. Вот так «80-й» номер забил последний гол за «Барыс».

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_ec87508d94d0cdf9410c6e2ef76a2ecf_hd/q287521/6ca6fec90b684a50d48a434ab5c29a07/4742107855?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что же ждет Назарова сейчас? Не такой звездный состав. Возможно, ему придется искать новых легионеров в атаку и основного голкипера. Пара качественных исполнителей не помешала бы и в обороне. В первом сезоне в «Барысе» в регулярном чемпионате клуб выиграл 30 встреч и столько же проиграл (не обращаем внимание на дополнительное время и буллиты).

Это самое позитивное, что смог сделать тренер. Кто-то вспомнит, что в сезоне-2015/16 Назаров едва не вывел команду в плей-офф после провального старта, присоединившись к столичной дружине в середине турнира, после увольнения из СКА. В сборной он тоже удивить не смог — первый дивизион выиграл, а отбор на Олимпиаду проиграл и из элиты вылетел.

Попробуем еще раз?