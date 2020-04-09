Драки Рыспаева и голы Антропова с Доусом. С кем работал экс-тафгай Назаров в «Барысе»
Российский тренер Андрей Назаров является одним из кандидатов в казахстанский клуб «Барыс» — специалист уже работал в
Российский тренер Андрей Назаров является одним из кандидатов в казахстанский клуб «Барыс» — специалист уже работал в
45-летний российский специалист ранее успел рассказать о возвращении к тренерской деятельности, и главное направление — это Казахстан. Назаров в «Барысе» работал в трех сезонах, но полноценным у него был дебютный. Если специалист придет сейчас, то сможет выстроить клуб для себя, а не будет спасать его по ходу турнира. Второй вариант у Назарова вышел неудачным.
Потенциальный тренер «Барыса» приехал перед сезоном-2014/15, а в его распоряжении были такие исполнители, как Найджел Доус, Дастин Бойд и Брэндон Боченски (в их лучший совместный год). Эту тройку было не удержать — вместе они набрали 177 очков.
Самый продуктивный турнир в КХЛ провел Бойд, набрав 58 (21+37) очков. Два его партнера были на том же уровне, но их финальные результаты не были пиковыми в карьере — 63 (36+27) от Найджела и 56 (20+36) от Брэндона.
В обороне ведущие роли принадлежали Майку Ландину и Кевину Даллмэну. И если для американца турнир вышел самым результативным (6+34), то канадец выдержал планку своего среднего результата — 35 (14+21) очков. В воротах лидером был Ян Лацо, но его вряд ли можно было назвать сильнейшим в Лиге.
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В том же сезоне в КХЛ узнали о бойце Дамире Рыспаеве. Молодой защитник ждал своего шанса и получил его с «Нефтехимиком». От рук казахстанского агрессора пострадали сразу два игрока соперника, а матч был выигран в буллитной серии.
Позже Рыспаев провел два настоящих поединка — против Александра Свитова из «Ак Барса» и Евгения Тимкина, игравшего за «Металлург».
О чем мы забываем? Помимо голов Доуса и драк Рыспаева, было и еще несколько моментов работы Назарова. Тот сезон стал последним в КХЛ для двух ветеранов — Николая Антропова и Дмитрия Уппера. Расстался с Лигой защитник Евгений Блохин. Вот так «80-й» номер забил последний гол за «Барыс».
Что же ждет Назарова сейчас? Не такой звездный состав. Возможно, ему придется искать новых легионеров в атаку и основного голкипера. Пара качественных исполнителей не помешала бы и в обороне. В первом сезоне в «Барысе» в регулярном чемпионате клуб выиграл 30 встреч и столько же проиграл (не обращаем внимание на дополнительное время и буллиты).
Это самое позитивное, что смог сделать тренер.
Попробуем еще раз?
Напомним, «Барыс» второй раз подряд выиграл дивизион Чернышева, а после победы над «Металлургом» в Кубке Гагарина отказался от продолжения борьбы. Белорусский тренер Андрей Скабелка отказался продлевать договор с клубом, и в «Барысе» начали поиски нового наставника — предположительно, им станет Андрей Назаров.