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15:11 (мск), источник: Vesti.kz

Драки Рыспаева и голы Антропова с Доусом. С кем работал экс-тафгай Назаров в «Барысе»

Российский тренер Андрей Назаров является одним из кандидатов в казахстанский клуб «Барыс» — специалист уже работал в Нур-Султане, хорошо запомнившись местным болельщикам. Некоторые моменты сотрудничества клуба с тренером — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

45-летний российский специалист ранее успел рассказать о возвращении к тренерской деятельности, и главное направление — это Казахстан. Назаров в «Барысе» работал в трех сезонах, но полноценным у него был дебютный. Если специалист придет сейчас, то сможет выстроить клуб для себя, а не будет спасать его по ходу турнира. Второй вариант у Назарова вышел неудачным.

Потенциальный тренер «Барыса» приехал перед сезоном-2014/15, а в его распоряжении были такие исполнители, как Найджел Доус, Дастин Бойд и Брэндон Боченски (в их лучший совместный год). Эту тройку было не удержать — вместе они набрали 177 очков.

Самый продуктивный турнир в КХЛ провел Бойд, набрав 58 (21+37) очков. Два его партнера были на том же уровне, но их финальные результаты не были пиковыми в карьере — 63 (36+27) от Найджела и 56 (20+36) от Брэндона.

В обороне ведущие роли принадлежали Майку Ландину и Кевину Даллмэну. И если для американца турнир вышел самым результативным (6+34), то канадец выдержал планку своего среднего результата — 35 (14+21) очков. В воротах лидером был Ян Лацо, но его вряд ли можно было назвать сильнейшим в Лиге.

В плей-офф «Барыс» квалифицировался довольно уверенно, заняв пятое место в конференции с 13-очковым преимуществом перед девятой позицией. Некоторые это связывали с плодами работы Ари-Пекки Селина, который тренировал «Барыс» сезоном ранее, другие — с дисциплиной Назарова.

В том же сезоне в КХЛ узнали о бойце Дамире Рыспаеве. Молодой защитник ждал своего шанса и получил его с «Нефтехимиком». От рук казахстанского агрессора пострадали сразу два игрока соперника, а матч был выигран в буллитной серии.

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Позже Рыспаев провел два настоящих поединка — против Александра Свитова из «Ак Барса» и Евгения Тимкина, игравшего за «Металлург».

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О чем мы забываем? Помимо голов Доуса и драк Рыспаева, было и еще несколько моментов работы Назарова. Тот сезон стал последним в КХЛ для двух ветеранов — Николая Антропова и Дмитрия Уппера. Расстался с Лигой защитник Евгений Блохин. Вот так «80-й» номер забил последний гол за «Барыс».

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Что же ждет Назарова сейчас? Не такой звездный состав. Возможно, ему придется искать новых легионеров в атаку и основного голкипера. Пара качественных исполнителей не помешала бы и в обороне. В первом сезоне в «Барысе» в регулярном чемпионате клуб выиграл 30 встреч и столько же проиграл (не обращаем внимание на дополнительное время и буллиты).

Это самое позитивное, что смог сделать тренер. Кто-то вспомнит, что в сезоне-2015/16 Назаров едва не вывел команду в плей-офф после провального старта, присоединившись к столичной дружине в середине турнира, после увольнения из СКА. В сборной он тоже удивить не смог — первый дивизион выиграл, а отбор на Олимпиаду проиграл и из элиты вылетел.

Попробуем еще раз?

Напомним, «Барыс» второй раз подряд выиграл дивизион Чернышева, а после победы над «Металлургом» в Кубке Гагарина отказался от продолжения борьбы. Белорусский тренер Андрей Скабелка отказался продлевать договор с клубом, и в «Барысе» начали поиски нового наставника — предположительно, им станет Андрей Назаров.

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