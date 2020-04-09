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21:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слепышев отказался от предложения «Эдмонтона» и останется в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев рассказал о своих планах на будущий сезон.

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Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» предложил контракт 25-летнему российскому хоккеисту. Форвард выступал за «Ойлерз» с 2015 по 2018 годы. Слепышев продлил контракт с красно-синими на два сезона.

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— В сети много новостей о новом предложении от «Эдмонтона».

— Да, это правда. Предложение было, — сказал Слепышев в интервью пресс-службе ЦСКА.

— Закономерный вопрос — вы уже приняли решение?

— Да. Для себя я принял решение остаться в России и ближайшие два года провести в ЦСКА.

— Что повлияло на ваш выбор?

— Повлиял хоккей. Вторая половина сезона была ударной. Я хочу закрепить успех. Это вызов. Я хочу проверить себя и свои силы. Случайно ли я выстрелил во второй половине сезона или я действительно хорош. И конечно, стать еще сильнее. Семья поддержала мое решение. Они моя поддержка и всегда со мной.

В текущем сезоне Слепышев провел 58 матчей за ЦСКА и набрал 50 (20+30) очков.

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29 марта© Ньюстюб
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