Хоккеисты «Ак Барса» пожертвуют однодневную зарплату нуждающимся Татарстана
Хоккеисты, тренеры и сотрудники «Ак Барса» приняли решение выделить однодневную зарплату для поддержки нуждающегося населения Татарстана, сообщает
Хоккеисты, тренеры и сотрудники «Ак Барса» приняли решение выделить однодневную зарплату для поддержки нуждающегося населения Татарстана, сообщает
Средства поступят в благотворительный фонд «Татнефть», который создал направление для формирования «Наборов добра» — комплекта продуктов питания и средства индивидуальной защиты. Наборы будут бесплатно распространяться среди нуждающихся силами волонтёров.
В этом сезоне команда Дмитрия Квартальнова по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняла первое место в Восточной конференции. В первом раунде