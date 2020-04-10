Хоккеисты «Ак Барса» пожертвуют однодневную зарплату нуждающимся Татарстана

Средства поступят в благотворительный фонд «Татнефть», который создал направление для формирования «Наборов добра» — комплекта продуктов питания и средства индивидуальной защиты. Наборы будут бесплатно распространяться среди нуждающихся силами волонтёров.

В этом сезоне команда Дмитрия Квартальнова по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняла первое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Ак Барс» уверенно переиграл «Нефтехимик» (4−0). Во втором раунде казанский клуб должен был сыграть с «Салаватом Юлаевым», но продолжение сезона КХЛ было отменено из-за пандемии коронавируса.