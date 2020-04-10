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13:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Показал себя неприхотливым иностранцем». «Барысу» рекомендовали подписать легионера «Авангарда»

«Барысу» стоило бы приглядеться к канадскому форварду «Авангарда» Тейлору Беку, считает «Чемпионат». Российское СМИ отмечает, что омский клуб может избавиться от этого легионера, несмотря на его действующий контракт.

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«Тейлор Бек слегка разочаровал в прошлом сезоне, и сейчас в «Авангарде» и сами не знают, продолжит ли канадец играть за «ястребов». У героя плей-офф-2019 действует еще год контракта, но омичи, видимо, намерены найти легионера поинтереснее. Так что здесь возможно и расторжение, и обмен.

Если говорить о новой команде для Бека в КХЛ, то логичным вариантом видится «Барыс». В столице Казахстана привыкли успешно работать с североамериканцами (при любом тренере), а на следующий сезон нурсултанцам все равно придется прилично обновлять состав легионеров. Сам Бек показал себя неприхотливым иностранцем (поиграл и в Екатеринбурге, и в Китае), и он должен нормально отнестись к новому вызову в карьере. Если, конечно, в «Авангарде» не передумают с ним расставаться, — пишет «Чемпионат».

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