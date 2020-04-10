«Вполне мог выйти в финал конференции». Работу Скабелки в «Барысе» высоко оценили в России

«Да, в сборной Казахстана не получилось, но на клубном уровне белорусский тренер проявил себя мощно, выстроив в Нур-Султане систему, которая сработала. “Барыс” сильно выступил в регулярном чемпионате, прошел в первом раунде плей-офф “Магнитку” и вполне мог выйти в финал конференции. Теперь Скабелка практически наверняка возглавит “Локомотив”. Без работы этот тренер точно не останется», — пишет портал.