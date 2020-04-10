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13:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Вполне мог выйти в финал конференции». Работу Скабелки в «Барысе» высоко оценили в России

Белорусский специалист Андрей Скабелка хорошо зарекомендовал себя в «Барысе», считает «Чемпионат». Российский сайт отмечает, что клуб мог бы дойти до финала Восточной конференции КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Да, в сборной Казахстана не получилось, но на клубном уровне белорусский тренер проявил себя мощно, выстроив в Нур-Султане систему, которая сработала. “Барыс” сильно выступил в регулярном чемпионате, прошел в первом раунде плей-офф “Магнитку” и вполне мог выйти в финал конференции. Теперь Скабелка практически наверняка возглавит “Локомотив”. Без работы этот тренер точно не останется», — пишет портал.

Напомним, Скабелка не стал продлевать контракт с «Барысом», так как не хотел работать еще и со сборной Казахстана. Ожидается, что в конце месяца он подпишет контракт с ярославским «Локомотивом».

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