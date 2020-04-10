Слепышев отказался играть с Макдэвидом и остался в России. Он станет новым лидером ЦСКА

Источник: Sport24

Последние месяцы в хоккейном мире только и разговоры о том, какие потери в межсезонье понесет ЦСКА. На территории КХЛ нет клуба, который может для «армейцев» таить в себе угрозу. Очевидно, что те восемь-десять игроков, которые в теории могут покинуть состав действующих чемпионов, смотрят в сторону Северной Америки. Однако помимо Ильи Сорокина и Кирилла Капризова, которых уже не отговорить от штурма НХЛ, есть и те, кто еще сомневается. До недавнего времени таковым был и Антон Слепышев. На одной чаше весов была вторая попытка заиграть в сильнейшей лиге мира и предложение от «Эдмонтона». На другой — стабильность в нынешнем клубе.

«Я встречался с Антоном до Рождества, смотрел, как он играет. Я действительно заинтересован в его приезде. У него был хороший сезон в России. Я не разговаривал с его агентом последние две-три недели, но сейчас, когда сезон в КХЛ завершен, я посмотрю, что они думают. Моя позиция состоит в том, что у него есть отличная возможность играть в лучшей лиге мира. Если кто-то хочет дать ему контракт на $2,5−3 миллиона в год, то мы в такой игре не участвуем», — говорил совсем недавно генеральный менеджер Кен Холланд.

Предложение от «Эдмонтона», за который Слепышев провел свыше 100 матчей в НХЛ, он не принял. Аргумент Холланда про лучшую лигу мира не сработал. Генменеджер «Ойлерз» четко дал понять, что не собирается ввязываться в гонку вооружений ради игрока, который рассматривался канадским клубом в третье-четвертое звено. Сколько же «Эдмонтон» готов был дать Слепышеву? Говорят о сумме в $1,2 миллиона. По нынешнему курсу почти 100 миллионов рублей, но примерно столько же Антон зарабатывал два последних сезона в ЦСКА. А если взять в расчет канадские налоги, то предложение от ЦСКА в любом случае было финансовое выгоднее.

«Переговоры были несложными. И у нас, и у ЦСКА было понимание по условиям контракта. Мы знали про предложение “Эдмонтона”, просто в ЦСКА на сегодняшний день Антона все устраивает. Хороший коллектив, сильная команда. Слепышев понимает свою роль в команде, чувствует, что помогает клубу побеждать, находится на ведущих ролях, ему доверяет тренерский штаб. Кроме того, у Антона есть возможность выступать за сборную России. Все это мотивирует хоккеиста и помогает ему становиться лучше. В плане финансовых условий мы нашли с армейцами золотую середину, которая устроила обе стороны. Двери в НХЛ Слепышев не закрывает, но на ближайшие два года его мысли — о ЦСКА», — рассказывает «Чемпионату» агент игрока Станислав Романов.

«Предложение от “Эдмонтона” было, но для себя я принял решение остаться в России и ближайшие два года провести в ЦСКА. На мой выбор повлиял хоккей. Вторая половина сезона была ударной. Я хочу закрепить успех. Это вызов. Я хочу проверить себя и свои силы. Случайно ли я выстрелил во второй половине сезона или я действительно хорош. И конечно, стать еще сильнее. Семья поддержала мое решение. Они моя поддержка и всегда со мной», — а это слова уже самого Слепышева.

Связав воедино заявления Слепышева и его агента, можно сделать вывод, что именно роль в команде сыграла ключевую роль при выборе клуба. Перед тем, как вернуться в Россию, Антон успел поиграть несколько матчей в одном звене с Коннором Макдэвидом, но тогда это можно было объяснить попытками «Ойлерз» набить цену на нападающего. На фоне слухов о его обмене, который так и не состоялся, клубу было выгодно улучшить статистику россиянина за счет, пожалуй, сильнейшего игрока НХЛ. В остальном же Слепышев был вынужден толкаться в боттом-6, периодически катаясь в фарм-клуб. Нечто подобное его ожидало и во второй заход.

В ЦСКА совсем другой коленкор. Слепышев почти незаметно, тихой сапой, стал одним из лидеров команды. Если сразу по приезду из НХЛ он чаще обитал в третьем звене, получая игровое время в большинстве, то в минувшем сезоне вышел на совершенно иные позиции. То, что он стал третьим бомбардиром лучшей команды регулярки после Линдена Вея и Кирилла Капризова, говорит о многом. Чем хорош Антон, так это сочетанием своих атакующих навыков и так называемой трудовой этики. Будучи закаленным АХЛ, он прокачал бросок, что теперь позволяет ему быть универсальным форвардом без очевидных слабых мест.

Среди тех, у кого истекают контракты с ЦСКА, есть немало игроков с опытом игры в НХЛ. Алексей Марченко, Никита Нестеров, Михаил Григоренко, кто-то успел поиграть в низших лигах. Однако в отличие от своих одноклубников, Слепышев не свободен в своем выборе. Если Марченко или Григоренко при желании вернуться в Северную Америку могут выбирать из всего многообразия, то права на Антона все еще принадлежат «Эдомнтону». Будь у него возможность рассмотреть другие предложения, может и не поставил бы подпись под контрактом с ЦСКА. Зато через два года Слепышев получит полную свободы выбора: как в НХЛ, так и в КХЛ. Да и возраст у него будет далеко не критический — 28 лет.