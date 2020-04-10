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14:42 (мск), источник: Vesti.kz

Найджел Доус хочет вернуться в «Барыс»

Нападающий сборной Казахстана Найджел Доус хочет вернуться в «Барыс», сообщает екатеринбургская «Областная газета».

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Источник: РИА "Новости"

Последние два сезона 35-летний Доус играл за «Автомобилист». Его соглашение с клубом из Екатеринбурга закончится 30 апреля.

«Доус скоро будет без контракта. По всей видимости, Доус не собирается задерживаться в Екатеринбурге: капитан «Автомобилиста» хочет вернуться в «Барыс», — пишет издание.

За «Барыс» Доус выступал с 2011 по 2018 год и набрал 376 (217+159) очков в 415 матчах при показателе полезности «+68». Он был капитаном команды.

С 2016 года Доус выступает за сборную Казахстана. В ее составе он играл на двух чемпионатах мира и отборочных турнирах к Олимпиадам.

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