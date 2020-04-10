Найджел Доус хочет вернуться в «Барыс»

Источник: РИА "Новости"

Последние два сезона 35-летний Доус играл за «Автомобилист». Его соглашение с клубом из Екатеринбурга закончится 30 апреля.

«Доус скоро будет без контракта. По всей видимости, Доус не собирается задерживаться в Екатеринбурге: капитан «Автомобилиста» хочет вернуться в «Барыс», — пишет издание.

За «Барыс» Доус выступал с 2011 по 2018 год и набрал 376 (217+159) очков в 415 матчах при показателе полезности «+68». Он был капитаном команды.