Громкая хоккейная перестройка на Урале. «Магнитка» пачками выгоняет игроков и рискует потерять всех лидеров

Источник: Sport24

Так получается, что в этот нехоккейный апрель главным источником всех новостей в КХЛ становится магнитогорский «Металлург». После вылета в первом раунде от «Барыса», ожидалось, что в команде начнется серьезная чистка. На самом деле она началась еще по ходу сезона, когда сменился главный тренер, потом ушел с поста вице-президента Геннадий Величкин, проработавший в клубе полжизни, до дедлайна на Урале избавились от нескольких игроков и пригласили новых. Экстренная перестройка не дала нужного эффекта — «Магнитка» по итогу выступила не слишком удачно. Но отступать было некуда.

Чуть ли не каждый день в последние пару недель в прессе выступает новый босс Сергей Ласьков, вошедший вчера в совет директоров КХЛ. Он не стесняется критиковать своих игроков, откровенно говорит о снижении зарплат ряда хоккеистов и сложных переговорах с агентами. Самое главное, что вице-президент стоит на своем до последнего и не идет на уступки хоккеистам и агентам. Первый серьезный звонок — конфликт с агентом Сергеем Паремузовым, который повлек за собой уход его клиента Сергея Мозякина. Ветерана не устроила новая сумма контракта, и он предпочел выйти на рынок свободных агентов. В «Металлурге» удерживать его не стали, да и не смогли бы, держа в памяти жесткий потолок зарплат и уже забитую платежку стараниями Геннадия Величкина.

На данный момент самая важная победа Ласькова — переподписание контрактов с Егором Яковлевым и Николаем Кулеминым (с ним договоренность вроде бы достигнута, но пока подпись не поставлена) с существенным понижением зарплаты. В остальном ничего радостного нет. Мозякин уходит, Антипин согласен на расторжение контракта, а не на понижение. У 17 игроков 30 апреля закончатся соглашения и многие уйдут. Точно покидают команду Тимкин, Любимов, Локтионов и, по всей видимости, все легионеры. Так «Металлург» спокойно разберется с платежкой и уложится в 900 млн, но кем будет играть? Пару недель назад я писала, что новое руководство уральского клуба хорошо умеет считать деньги, и их нынешние шаги во многом обусловлены транжированием средств Величкиным. Геннадий Иванович выписывал контракты, предлагая в 2−3 раза больше, чем игрок стоит. Он не желал никого отпускать. Но вряд ли бы «Магнитка» многое потеряла, если бы в прошлом году Антипин выбрал «Ак Барс».

Но в погоне за экономией боссы «Металлурга» рискуют потерять всех хороших хоккеистов и остаться с игроками уровня Высшей лиги. Теперь появились сложности в переговорах с Алексеем Береглазовым, которому якобы «надо корону снимать». Сторона защитника не хочет соглашаться на новые финансовые условия, а клуб двигаться не собирается. Вот говорят, что и Григорий Дронов — молодая звездочка команды — может оказаться в ЦСКА и это, несмотря на действующий еще год контракт. Оказывается, руководство «Магнитки» не совсем довольно соотношением цена-качество. Если в итоге все эти игроки уйдут, а Дронов, Береглазов, Антипин еще и воспитанники, то это будет большой удар.

В начале марта Илья Воробьев в интервью официальному сайту КХЛ признавался, что у него есть понимание, какой будет команда. У посторонних людей его пока нет, а самым здравым решением видится смена всех помощников. Было принято решение не продлевать соглашения со старшим тренером Виктором Козловым, помощником главного тренера Иржи Калоусом, тренером вратарей Андреем Болсуновским и тренером по ОФП Мартином Итерски. Ко всем были вопросы по двум последним сезонам. Известно, что новым ассистентом Воробьева будет Фредерик Стиллман, работавший ранее в «Торпедо» и «Адмирале». Вопрос с новым тренером вратарей еще открыт, а качественный специалист очень нужен. Однако тренерский штаб не сможет принести результат без игроков. А их, судя по жестким и принципиальным действиям Ласькова, скоро не остается в клубе.