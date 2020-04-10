«Ничего плохого в уходе Скабелки не вижу». Рыспаев оценил шансы на возвращение Назарова в «Барыс»

— Что вы думаете о возможном возвращении Назарова в «Барыс»?

— По поводу информации о готовности Андрея Викторовича прийти в «Барыс» — я пока этого не видел и не читал, что он готов или его зовут. Но он вроде бы точно рассматривается.

Но скажу: Назаров всегда ко всему готов. Тут уже дело его и руководства, которые будут обговаривать условия контракта.

Ни для кого не секрет что при этом человеке я раскрыл свой потенциал, проявил и заявил о себе с некоторой стороны, которая не всем по душе, но многим нравится (смеется).

Мы в этом зрители, наше дело — ждать. По поводу Скабелки: он принял определенное решение, как ранее и говорилось, то, что он желал, чтобы при новом контракте учитывались определенные позиции. Но они решили разойтись — ничего плохого в этом не вижу.

— Как лично вы восприняли бы приход Назарова?

— Был бы рад. Почувствовал бы, что есть еще шанс проявить себя не только как силовику или агрессору, но и с другой стороны, о чем мы с ним говорили. В «Барысе» он хотел, чтобы я играл побольше, а не только позиционировался как боевик.

— Как поддерживаете форму в режиме карантина?

— Я в Усть-Каменогорске. Весь цикл спортсмена в обычные дни подразумевает активность, а не так, что он сидит дома и пьет чай. Сейчас нам нелегко, поскольку мы привыкли ежедневно затрачивать свою энергию, куда-то ее направлять, а тут все ограничили. Максимум, что можно — в домашних условиях тренироваться, и все… Ну, может, в пределах улицы. А есть виды спорта, где только снарядами, которые имеются дома или на улице, не обойдешься.

Сейчас интересное время, шоковое для многих спортсменов, многие события отменены. Остается только автономно готовиться и поддерживать форму в четырех стенах, что я и делаю.

Мы, как и остальные граждане, соблюдаем меры предосторожности в режиме чрезвычайного положения, своим примером показываем, что надо сидеть дома и мыть чаще руки.

— Многие команды перевели тренировочный процесс в онлайн. Ваши занятия в каком формате проходят?

— Я, честно, в первый раз слышу об этом. Это своего рода контроль. Ну, с другой стороны, может, это и от недоверия к своим спортсменам. Я думаю, каждый — профессионал: сам готовит себя, и раз образовалась такая пауза — может позволить себе отдохнуть. Кому как, это дело каждого. В нашей команде и в других я о таком не слышал, мы только с друзьями выходим на связь в Zoom.

— Что делаете, помимо домашних тренировок?

— Я рисую. У меня есть такое хобби. Конечно, это не холсты и не портреты, а граффити, только не на стене, а на бумаге, ручкой или карандашом. Могу что-то срисовывать из увиденного.

— Чемпионат мира по хоккею отменен. Для сборной Казахстана это плюс или минус?

— Я не думаю, что хорошо. Ребята готовились, и для кого-то из возрастных хоккеистов это был бы последний ЧМ. Все остановилось. Молодые могли себя проявить, «старики» — доказать, что еще есть порох в пороховницах.

— Какие шансы были у «Барыса» в Кубке Гагарина?

— Учитывая те позиции, на которых команда подошла к карантину в этом этапе, у команды были хорошие шансы завить о себе и попытаться с более явным преимуществом пройти «Сибирь» в полуфинале «Востока». Это было по силам. И этот сезон для «Барыса» можно было назвать одним из лучших.

— Во многих спортивных клубах в связи со сложившейся ситуацией пошли на понижение зарплат. В вашей команде такого не было?

— Об этом нас не оповещали. Но ни с кем контракты не расторгали и никого не отправляли в отпуск без содержания. Сейчас смотрим, что будет дальше. Теперь такая ситуация, что все остановилось. Мы в течение двух дней собрались и разъехались по домам. Пока ничего не могу сказать о контрактах и соглашениях. Никто не может знать, что будет делать. Сезон у нас завершен. Мы все на связи.