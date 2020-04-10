Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
33«Барселона» Гвардиолы. Где они сейчас?
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
10 апреля, источник: Vesti.kz

Напарник для Доуса? Кого могут пригласить в «Барыс» из «Авангарда»

Канадского легионера Тэйлора Бека «сватают» в «Барыс» — 28-летний форвард еще год связан соглашением с омским «Авангардом», но карьеру может продолжить в другом клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Нужен ли он в Нур-Султане? Некоторые моменты — в материале корреспондента Vesti.kz.

Наверх

Столичный «Барыс» ожидают серьезные изменения — как по составу, так и игровые. Вслед за главным тренером Андреем Скабелкой команду могут покинуть ведущие легионеры, у которых истекают контракты — это Корбэн Найт, Линус Виделль, Эдди Паскуале и другие.

Почему бы не начать селекцию с Бека? В КХЛ он три сезона, а по игровому времени находится на уровне лидеров «Барыса». Если прошлый плей-офф у канадца не задался, как у всей команды, то в позапрошлом он раздал 16 голевых передач. Впечатляет?

А если рассмотреть вариант возвращения в «Барыс» Найджела Доуса, то Бек мог бы усилить звено с бывшим капитаном столичной команды. Возможно, что именно такого исполнителя не хватает казахстанскому клубу в плей-офф, когда требуются дополнительные козыри.

Если «Барыс» все же решится на приглашение тренера из-за океана, то для него нужны будут соотечественники на льду. Даррен Диц с Джесси Блэкером в обороне, а в атаке один Кертис Волк? Ждем двух-трех канадцев. Одну пару мы уже присмотрели. Может быть, и Дастин Бойд останется.

Напомним, в межсезонье «Барыс» может остаться не только без главного тренера Скабелки, но и без группы ведущих легионеров. Белорусский специалист второй раз подряд выиграл дивизион в КХЛ, но на новые условия контракта не согласился.

Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Футболист "Астаны" одержал вторую победу перед встречей с игроком "Кайрата" на турнире по FIFA
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 10 апреля
Когда европейский футбол вернется после пандемии коронавируса?
Народный артист РФ жестко ответил Губерниеву на критику Семина
От «Амкара» до «Атырау»: лучшие матчи в карьере Андрея Аршавина
У легендарного игрока «Ливерпуля» выявлен коронавирус
СМИ: «Челси» готов продать чемпиона мира по футболу
Фуркад включил Шипулина в тройку главных соперников в карьере
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь