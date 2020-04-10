Напарник для Доуса? Кого могут пригласить в «Барыс» из «Авангарда»

Столичный «Барыс» ожидают серьезные изменения — как по составу, так и игровые. Вслед за главным тренером Андреем Скабелкой команду могут покинуть ведущие легионеры, у которых истекают контракты — это Корбэн Найт, Линус Виделль, Эдди Паскуале и другие.

Почему бы не начать селекцию с Бека? В КХЛ он три сезона, а по игровому времени находится на уровне лидеров «Барыса». Если прошлый плей-офф у канадца не задался, как у всей команды, то в позапрошлом он раздал 16 голевых передач. Впечатляет?

А если рассмотреть вариант возвращения в «Барыс» Найджела Доуса, то Бек мог бы усилить звено с бывшим капитаном столичной команды. Возможно, что именно такого исполнителя не хватает казахстанскому клубу в плей-офф, когда требуются дополнительные козыри.

Если «Барыс» все же решится на приглашение тренера из-за океана, то для него нужны будут соотечественники на льду. Даррен Диц с Джесси Блэкером в обороне, а в атаке один Кертис Волк? Ждем двух-трех канадцев. Одну пару мы уже присмотрели. Может быть, и Дастин Бойд останется.