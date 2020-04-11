Лучший бомбардир регулярного чемпионата Словакии продолжит карьеру в КХЛ

«У меня есть четкое представление о моем будущем. Об этом еще не объявлено официально, но контракт уже подписан. Я получил предложение, от которого не смог отказаться. Я имею в виду КХЛ. Мной интересовались три клуба, но только один предложил контракт. Необычно, когда кто-то из словацкой экстралиги напрямую попадает в КХЛ, поэтому я это очень ценю», — цитирует Абдула портал Hokej.cz.