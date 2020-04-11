Лучший бомбардир регулярного чемпионата Словакии продолжит карьеру в КХЛ
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Чешский форвард братиславского «Слована» Йиндржих Абдул заявил, что заключил контракт с одним из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Чешский форвард братиславского «Слована» Йиндржих Абдул заявил, что заключил контракт с одним из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«У меня есть четкое представление о моем будущем. Об этом еще не объявлено официально, но контракт уже подписан. Я получил предложение, от которого не смог отказаться. Я имею в виду КХЛ. Мной интересовались три клуба, но только один предложил контракт. Необычно, когда
Абдул, которому в феврале исполнилось 24 года, в нынешнем сезоне стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Словакии, набрав 62 очка (23 шайбы + 39 передач) в 53 встречах.