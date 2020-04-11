Российский клуб КХЛ решил судьбу экс-игрока «Барыса» и сборной Казахстана
«Локомотив» подписал новый контракт с защитником Романом Савченко, информирует официальный сайт ярославского клуба. Новое соглашение с игроком подписано на один сезон.
«Локомотив» подписал новый контракт с защитником Романом Савченко, информирует официальный сайт ярославского клуба. Новое соглашение с игроком подписано на один сезон.
31-летний Савченко пополнил состав «Локомотива» в мае 2019 года. В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие в 61 матче, записав на свой счет 12 (5+7) очков. В шести играх Кубка Гагарина защитник отметился двумя результативными передачами.
Савченко является воспитанником
В общей сложности защитник провел в КХЛ 602 матча, в которых набрал 154 (56+98) очка при показателе полезности «-23» и 374 минутах штрафа.
Напомним, сезон КХЛ был досрочно завершен