Российский клуб КХЛ решил судьбу экс-игрока «Барыса» и сборной Казахстана

31-летний Савченко пополнил состав «Локомотива» в мае 2019 года. В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие в 61 матче, записав на свой счет 12 (5+7) очков. В шести играх Кубка Гагарина защитник отметился двумя результативными передачами.

Савченко является воспитанником Усть-Каменогорска. В первых десяти сезонах КХЛ он выступал за «Барыс», но в 2018 году отказался от казахстанского гражданства и перешел в «Сибирь». За сборную Казахстана Савченко играл на девяти чемпионатах мира.

В общей сложности защитник провел в КХЛ 602 матча, в которых набрал 154 (56+98) очка при показателе полезности «-23» и 374 минутах штрафа.