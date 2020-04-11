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13:56 (мск), источник: Vesti.kz

Российский клуб КХЛ решил судьбу экс-игрока «Барыса» и сборной Казахстана

«Локомотив» подписал новый контракт с защитником Романом Савченко, информирует официальный сайт ярославского клуба. Новое соглашение с игроком подписано на один сезон.

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31-летний Савченко пополнил состав «Локомотива» в мае 2019 года. В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие в 61 матче, записав на свой счет 12 (5+7) очков. В шести играх Кубка Гагарина защитник отметился двумя результативными передачами.

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Савченко является воспитанником Усть-Каменогорска. В первых десяти сезонах КХЛ он выступал за «Барыс», но в 2018 году отказался от казахстанского гражданства и перешел в «Сибирь». За сборную Казахстана Савченко играл на девяти чемпионатах мира.

В общей сложности защитник провел в КХЛ 602 матча, в которых набрал 154 (56+98) очка при показателе полезности «-23» и 374 минутах штрафа.

Напомним, сезон КХЛ был досрочно завершен из-за эпидемии коронавируса. По итогам регулярного чемпионата ярославский клуб занял шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф «железнодорожники» уступили «Йокериту» со счетом 2−4.

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