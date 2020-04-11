«Ак Барс» продлил контракт с обладателем рекордной «сухой» серии КХЛ вратарем Биляловым

В прошедшем сезоне Билялов провел 36 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых одержал 23 победы и девять раз отстоял «на ноль». В ноябре Билялов установил рекорд чемпионатов России по хоккею по продолжительности «сухой» серии — он не пропускал на протяжении 316 минут 9 секунд. Билялов дебютировал за клуб в 2017 году.