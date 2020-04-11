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15:32 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» продлил контракт с обладателем рекордной «сухой» серии КХЛ вратарем Биляловым

ТАСС, 11 апреля. Российский голкипер Тимур Билялов подписал новое соглашение с казанским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Контракт с 25-летним вратарем рассчитан до конца сезона-2021/22.

В прошедшем сезоне Билялов провел 36 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых одержал 23 победы и девять раз отстоял «на ноль». В ноябре Билялов установил рекорд чемпионатов России по хоккею по продолжительности «сухой» серии — он не пропускал на протяжении 316 минут 9 секунд. Билялов дебютировал за клуб в 2017 году.

«Ак Барс» в прошедшем сезоне стал победителем Восточной конференции и вышел во второй раунд плей-офф, обыграв в серии нижнекамский «Нефтехимик» (4−0). Сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса.

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