«Ак Барс» продлил контракт с обладателем рекордной «сухой» серии КХЛ вратарем Биляловым
ТАСС, 11 апреля. Российский голкипер Тимур Билялов подписал новое соглашение с казанским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс». Об этом сообщает
ТАСС, 11 апреля. Российский голкипер Тимур Билялов подписал новое соглашение с казанским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс». Об этом сообщает
Контракт с 25-летним вратарем рассчитан до конца сезона-2021/22.
В прошедшем сезоне Билялов провел 36 матчей в регулярном чемпионате и
«Ак Барс» в прошедшем сезоне стал победителем Восточной конференции и вышел во второй раунд