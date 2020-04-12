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14:05 (мск), источник: Vesti.kz

Шевченко об уходе экс-защитника сборной Казахстана: В «Барысе» был самый настоящий ад

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко вспомнил, как экс-защитник сборной Казахстана Роман Савченко уходил из «Барыса» в 2018 году, сообщает «Шайба.kz».

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Клуб он покинул после 10 сезонов — Савченко сменил гражданство Казахстана на российское и перешел в «Сибирь», а прошлым летом отправился в «Локомотив».

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«В Ярославле Савченко оказался при скандальных обстоятельствах. Всю карьеру он провел в “Барысе”, выступал за сборную Казахстана, но в сезоне-2017/2018 в клубе был самый настоящий ад. Вы помните… Там резали баранов, руководство сходило с ума, а тренер перессорился с легионерами. Романа тоже сделали жертвой, заявив, что он требует по новому контракту какие-то нереальные деньги. На самом деле там не было ничего особенного, но менеджеры вели себя очень и очень плохо. Была отвратительная сцена перед самым чемпионатом мира. Роман сказал, что без контракта не поедет на чемпионат мира, а его попросили немедленно покинуть раздевалку. Игроками в Казахстане разбрасываются так, словно у них по пять человек на место. Савченко сначала отправился в “Сибирь”. Год в Новосибирске был не самым лучшим, команда не попала в плей-офф, а защитник ничем не впечатлил. Тем удивительней, что новый контракт ему предложили в “Локомотиве”. Но самое неожиданное то, что в Ярославле Роман совершенно изменился. Он пропустил только один матч регулярного чемпионата КХЛ, в среднем находился на льду почти 18 минут и, учитывая клубные проблемы, смотрелся стабильней, чем большинство ребят в защите», — сказал Шевченко.

31-летний Савченко в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ набрал 12 (5+7) очков в 61 матче, а шести играх Кубка Гагарина отметился двумя результативными передачами. Накануне клуб продлил с ним контракт на сезон.

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