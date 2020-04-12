Шевченко об уходе экс-защитника сборной Казахстана: В «Барысе» был самый настоящий ад
Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко вспомнил, как
Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко вспомнил, как
Клуб он покинул после 10 сезонов — Савченко сменил гражданство Казахстана на российское и перешел в «Сибирь», а прошлым летом отправился в «Локомотив».
«В Ярославле Савченко оказался при скандальных обстоятельствах. Всю карьеру он провел в “Барысе”, выступал за сборную Казахстана, но в сезоне-2017/2018 в клубе был самый настоящий ад. Вы помните… Там резали баранов, руководство сходило с ума, а тренер перессорился с легионерами. Романа тоже сделали жертвой, заявив, что он требует по новому контракту
31-летний Савченко в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ набрал 12 (5+7) очков в 61 матче, а шести играх Кубка Гагарина отметился двумя результативными передачами. Накануне клуб продлил с ним контракт на сезон.