Лучший казахстанский бомбардир МХЛ заявил о планах играть за «Барыс»

В 44 матчах Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Гусейнов набрал 47 (14+33) очков. Также 18-летний форвард провел 16 игр в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за «Номад» и забросил одну шайбу.

— Диас, в этом году именно ребята 2001 года составили костяк «Снежных Барсов». Трудно ли было перестроиться и взять на себя бремя лидерства?

— Тяжеловато было перестроиться. Все лидеры с прошлого сезона перешли в «Номад». Теперь уже нам приходилось брать на себя игру, вести за собой команду. Это тоже не сразу получалось. Где-то после пяти игр начал чувствовать себя увереннее, начал набирать очки. Правда, не всегда получалось выигрывать матчи, — цитирует Гусейнова официальный сайт «Барыса».

— Долгое время команда не могла набрать ход. Почему такой тяжелый старт сезона получился?

— Наверное, потому, что в прошлом сезоне многие ребята еще выступали в ЮХЛ, а там совсем другой хоккей. Опыта еще не было. Потом уже нашли кое-какие сочетания, перестроились.

— В этом сезоне ты набрал пока рекордное для себя количество очков в МХЛ. За счет чего это получилось?

— Я с начала сезона ставил цель — играть на команду и набирать как можно больше очков, становиться лидером. Но, конечно, этого бы не было без работы партнеров, и сказалось доверие со стороны тренеров.

— Понятно, что пропуск молодежного чемпионата мира — это больной для тебя вопрос. Но все же расскажи, что случилось и какие были эмоции, когда узнал, что не сможешь сыграть?

— Нелепая травма на тренировке. Конечно, было тяжело услышать, что меня отправляют домой. Был расстроен, но все же понимал, что здоровье тоже надо беречь. Это спорт, так бывает, у меня еще будет шанс сыграть на чемпионате мира. Смотрел все матчи, болел и переживал за наших ребят дома.

— Кубок Вызова. Как прошло это мероприятие для тебя?

— Рад, что посчастливилось сыграть на этом Матче звезд. Все было шикарно, хорошо встретили, все прошло круто. У нашей команды даже получилось выиграть впервые за несколько лет. Кучу положительных эмоций получил, запомнится на всю жизнь это событие.

— Когда тебя подняли в «Номад», был ли готов к тому, что дебютируешь на взрослом уровне уже в этом сезоне?

— В начале сезона тренеры сказали, что можно получить шанс в ВХЛ уже в этом сезоне. Надо себя показывать, чтобы заинтересовать тренеров «Номада». Понимал, что практически все в моих руках.

— Чем кардинально различаются МХЛ и ВХЛ?

— В ВХЛ, как по мне, быстрее игроки и опытнее. Некоторые даже поиграли в КХЛ. Приятно было попробовать себя на таком уровне.

— Оцени сезон «Снежных Барсов».

— Все понимают, что мы очень обидно провалили сезон. Плохо начали, плохо закончили. Но были и позитивные моменты, когда все действовали как одна команда. Каждому отдельному успеху, каждой победе радовались как дети.

— Как проходит время в карантине?

— Я целыми днями нахожусь дома, смотрю телевизор, тренируюсь. Иногда могу поиграть на пианино, стараюсь учиться этому. А так особо делать нечего. Всем хочется, чтобы эта ситуация наконец завершилась.

— Какие планы на следующий сезон?

— Самое главное — пройти сборы и хорошо подготовиться к сезону. Постараюсь помогать командам, где я буду играть, и пробиваться в «Барыс». Нужно своей игрой доказывать тренерам, что я достоин.