Шведский хоккеист Мортенссон объявил о завершении карьеры
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Гагарина шведский нападающий Тони Мортенссон объявил о завершении карьеры хоккеиста в возрасте 39 лет.
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Гагарина шведский нападающий Тони Мортенссон объявил о завершении карьеры хоккеиста в возрасте 39 лет.
С 2018 года Мортенссон выступал за шведский клуб «Альмтуна».
«Летом мне исполнится 40 лет. Я могу уйти по собственному желанию. Я чувствую, что пришло время заканчивать. Конечно, я буду скучать по
Мортенссон выступал в России за казанский «Ак Барс» и петербургский СКА, завоевал Кубок Гагарина в составе обеих команд. В регулярных чемпионатах КХЛ швед сыграл 315 матчей, набрал 239 очков (85 голов и 154 передачи), в 94 играх
Также он выступал за шведские «Брюнес» и «Линчепинг», клуб НХЛ «Анахайм», швейцарский «Лугано». В составе сборной Швеции Мортенссон завоевал золото чемпионата мира-2006.