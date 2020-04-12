Шведский хоккеист Мортенссон объявил о завершении карьеры

«Летом мне исполнится 40 лет. Я могу уйти по собственному желанию. Я чувствую, что пришло время заканчивать. Конечно, я буду скучать по чему-то серьезному, мое тело в полном порядке, но я не хочу играть еще один сезон и, возможно, получить травму и оказаться на скамейке запасных», — приводит слова Мортенссона hockeysverige.se.