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16:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шведский хоккеист Мортенссон объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Гагарина шведский нападающий Тони Мортенссон объявил о завершении карьеры хоккеиста в возрасте 39 лет.

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Источник: РИА "Новости"

С 2018 года Мортенссон выступал за шведский клуб «Альмтуна».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Летом мне исполнится 40 лет. Я могу уйти по собственному желанию. Я чувствую, что пришло время заканчивать. Конечно, я буду скучать по чему-то серьезному, мое тело в полном порядке, но я не хочу играть еще один сезон и, возможно, получить травму и оказаться на скамейке запасных», — приводит слова Мортенссона hockeysverige.se.

Мортенссон выступал в России за казанский «Ак Барс» и петербургский СКА, завоевал Кубок Гагарина в составе обеих команд. В регулярных чемпионатах КХЛ швед сыграл 315 матчей, набрал 239 очков (85 голов и 154 передачи), в 94 играх плей-офф записал себе в актив 56 очков (21+35).

Также он выступал за шведские «Брюнес» и «Линчепинг», клуб НХЛ «Анахайм», швейцарский «Лугано». В составе сборной Швеции Мортенссон завоевал золото чемпионата мира-2006.

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