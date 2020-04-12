Не до революций: клубы КХЛ не собираются массово менять тренеров

Источник: РИА "Новости"

«Нет предпосылок не продлевать контракт»

У президента ЦСКА Игоря Есмантовича этим летом достаточно головной боли и без всей мировой паники, связанной с коронавирусом. Из московского клуба в НХЛ собирается переехать целая группа ведущих хоккеистов во главе с Кириллом Капризовым и Ильей Сорокиным, а предложить им достойную компенсацию армейцы не могут из-за нового потолка зарплат в 900 миллионов рублей. Логично, что добавлять себе тренерскую проблему в ЦСКА не будут.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--54195490846532960860" data-vnd="54195490846532960860" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=54195490846532960860" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Что касается контракта Игоря Никитина, нет никаких предпосылок к тому, что ЦСКА его не продлит. Больше здесь и обсуждать нечего», — заявил Есмантович корреспонденту РИА Новости на днях.

То же самое касается и других столичных клубов. В «Спартаке», несмотря на вылет в первом раунде Кубка Гагарина, продолжат доверять Олегу Знарку. По всей видимости, сохранит свой пост и Владимир Крикунов в «Динамо»: казалось бы, Владимир Васильевич, в этом месяце отмечающий 70-летие, давно бы мог красить забор у себя на даче, но мэтра все еще тянет на мостик, и он продолжает показывать результат. Официально по этой теме в «Динамо» выступят в конце апреля на итоговой пресс-конференции.

Алексей Кудашов (СКА) серьезен. | Источник: РИА

Ничего не угрожает и главному тренеру СКА и сборной России Алексею Кудашову. Официально о продлении контрактов еще не объявлено, но нет никаких предпосылок, чтобы этого не случилось. Хотя в новых реалиях удержать оба поста в новом сезоне Кудашову будет в два раза сложнее. Ожидаемо не покинет свою должность и главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов, о чем еще в конце марта сообщил генеральный менеджер клуба Рафик Якубов.

«Квартальнов показал себя с хорошей стороны, мы им довольны, — отметил он. — Это даже не обсуждается. Просто нужна нам неделя-две еще, тут с этим коронавирусом ничего пока не понятно».

У «Барыса» 7 кандидатов на роль главного тренера

Похоже, останется и Боб Хартли в омском «Авангарде». Клуб, проводивший свои домашние игры в Подмосковье, закончил свое выступление в первом раунде Кубка Гагарина, и едва ли кто-то в руководстве был этим доволен. Однако в «Авангарде» решили пока не трогать Хартли: там ограничатся изменениями менеджерского состава и кое-какими трансферами хоккеистов. Правда, права на ошибку у Хартли теперь не будет.

Сохранят своих тренеров как выполнившие свои задачи «Сибирь» (Николай Заварухин), «Витязь» (Михаил Кравец), «Нефтехимик» (Вячеслав Буцаев), так и не дотянувшиеся до плей-офф «Амур» (Александр Гулявцев), «Сочи» (Александр Андриевский) и даже минское «Динамо». Белорусский клуб финишировал на последнем месте Западной конференции, но кредит доверия к Крэйгу Вудкрофту еще остался.

В «Северстали» Андрей Разин после непопадания в плей-офф ни только не лишился своего места, но и укрепил позиции — теперь в его ведении и селекция, и тренерская работа. Похожую роль будет выполнять и Илья Воробьев в магнитогорском «Металлурге». При этом «Магнитка» в межсезонье сильно изменится: часть высокооплачиваемых игроков, включая Сергея Мозякина, команду покинут.

Что касается клубов «Куньлунь Ред Стар» и «Йокерит», то там тоже новых тренеров не ищут — свою работу должны продолжить Курт Фрейзер и Лаури Марьямяки. Но под вопросом остается само участие этих команд в КХЛ — непонятно, когда откроют границы с Китаем и Финляндией. Поэтому публично ни в одной, ни в другой не готовы вообще говорить о следующем сезоне, включая тему со специалистами.

Андрей Скабелка покинул "Барыс". | Источник: РИА

А вот в еще одном иностранном клубе КХЛ, казахстанском «Барысе», наоборот, тема главного тренера стоит максимально остро. Клуб официально объявил, что Андрей Скабелка команду покинул, вернувшись в Россию, и теперь находится в активном поиске. По информации РИА Новости, в шорт-лист «Барыса» входит 7 специалистов — два с казахстанским паспортом, один иностранец и четыре тренера из России, включая даже такой неожиданный вариант, как возглавляющий клуб ВХЛ «Звезда» Владимир Чебатуркин. Российские СМИ называли одним из кандидатов Андрея Назарова, уже работавшего в «Барысе» ранее, но, по данным агентства, его в Нур-Султане не рассматривают.

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В Екатеринбург — скандальный канадец, в Челябинск — «свой» Гатиятулин?

С учетом «Барыса» главный тренер, если обойдется без неожиданностей, может смениться в семи клубах КХЛ из 23 (владивостокский «Адмирал» уже не считаем). В первую очередь стоит назвать екатеринбургский «Автомобилист», где уже официально расстались с Андреем Мартемьяновым. И сразу несколько источников называют главным кандидатом на вакантное место 55-летнего канадца Билла Питерса.

Питерс — довольно известный в Северной Америке тренер, ученик легендарного Майка Бэбкока. В НХЛ он возглавлял «Каролину» и «Калгари», а также руководил сборной Канады на чемпионатах мира в 2016 и 2018 годах (1-е и 4-е места соответственно). В ноябре 2019 года в Северной Америке разразился скандал, когда хоккеист Аким Алиу, который является сыном нигерийца и украинки и до 10 лет жил в Киеве, обвинил Питерса в расистских высказываниях. Итогом стало увольнение Питерса из «Калгари».

В еще одном уральском городе, Челябинске, тоже ждут нового главного тренера. С большой долей вероятности им станет специалист Анвар Гатиятулин, воспитанник челябинского хоккея, имеющий очень высокий авторитет в системе клуба. Именно с ним ассоциируют последний успешный сезон — в 2018 году «Трактор» под руководством Гатиятулина дошел до финала Восточной конференции, уступив там «Ак Барсу».

Тренер перебрался в СКА и сборную России, а «Трактор» два сезона показывал в КХЛ очень слабый для себя результат.

«Вероятность возвращения Анвара Гатиятулина в “Трактор” после двух сезонов в СКА велика. Обе стороны считают данный вариант приоритетным для себя, но предметное общение еще только предстоит провести. Как о свершившемся факте говорить о возвращении специалиста домой рано, но этого стоит ожидать», — сообщил источник РИА Новости в конце марта.

Похоже, определились с кандидатом и в ярославском «Локомотиве». Практически наверняка новым тренером там станет Андрей Скабелка, уехавший из Казахстана. До 1 мая «железнодорожники» официально ничего не подтвердят, но на хоккейном рынке Скабелку уверенно называют тренером «Локо». Хотя совсем недавно то же самое говорили и про Петериса Скудру в рижском «Динамо», однако после того, как еще один латвийский специалист, Леонид Тамбиев, освободился из «Адмирала», это уже не кажется таким очевидным.

Дэвид Немировски ("Торпедо") сосредоточен. | Источник: РИА

Совершенно неясно, чего ждать от нижегородского «Торпедо». СМИ писали о конфликте между гендиректором клуба Александром Харламовым и главным тренером Дэвидом Немировски.

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Есть вероятность, что клуб они покинут оба: на данный момент «автозаводцы» вообще не ведут каких-либо переговоров с тренерами или игроками. По всей видимости, решения будут приниматься на заседании правления «Торпедо», которое возглавляет губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ждут решения в высоких кабинетах и в уфимском «Салавате Юлаеве». Вроде бы к Николаю Цулыгину нет вопросов — команда прошла в плей-офф крепкий «Авангард» и была готова биться с «Ак Барсом». Однако будущее Цулыгина еще не определено, что дает возможность российским СМИ и анонимным телеграмм-каналам обсуждать возможные варианты. Например, применительно к уфимцам называют кандидатура двукратного олимпийского чемпиона, хоккейного агента и тренера молодежной сборной Игоря Ларионова.

С высокой вероятностью и в «Торпедо», и в «Салавате», и в других клубах окончательная ясность с тренерским штабом будет понятна еще до конца, технически, нынешнего сезона, который на бумаге продолжается до 30 апреля. Осталось понять, когда начнется следующий. На бумаге — 1 сентября, но что будет к осени, не скажет сейчас ни один хоккейный специалист.